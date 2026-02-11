"Vou ter mesmo de comprar": A reação ao modelador viral testado por Kiko Is Hot

Este artigo pode conter links afiliados*

Um dos gadgets de cabelo mais falados do momento ganhou novo destaque depois de surgir nas redes sociais de Kiko Is Hot. No vídeo, o influencer começa por assumir que aderiu a uma tendência que já andava a circular online, mostrando passo a passo como funciona o modelador automático que comprou. O resultado final fala por si: um penteado definido, com aspeto cuidado, conseguido em apenas oito minutos, algo que o próprio descreve com entusiasmo, rematando com um “aprovadíssimo, amei”.

O aparelho em causa é o TYMO CURLPRO, um modelador automático de 25 mm que tem vindo a conquistar utilizadores pela sua facilidade de utilização e rapidez. Disponível na Amazon, soma uma classificação média de 4,6 estrelas, baseada em 9.059 avaliações, o que reflete a forte adesão do público. Desenvolvido para criar ondas e caracóis de forma automática, dispensa técnica manual e reduz significativamente o tempo necessário para pentear o cabelo.

Do ponto de vista técnico, o TYMO CURLPRO utiliza um revestimento de cerâmica turmalina T-GLOSS, capaz de libertar até 500 milhões de iões negativos, ajudando a reduzir o frisado e a aumentar o brilho. Oferece três níveis de temperatura — 160°C, 185°C e 210°C — adequados a diferentes tipos de cabelo, e inclui um sistema de segurança avançado, com isolamento duplo e tecnologia antienrolamento. Aquece em apenas 10 segundos, desliga-se automaticamente ao fim de 10 minutos e, graças ao seu peso reduzido e voltagem universal, é também uma opção prática para levar em viagem.

Nos comentários ao vídeo de Kiko Is Hot, as reações não tardaram a surgir. Frases como “agora vou ter mesmo de comprar”, “finalmente alguém em quem confio a mostrar isto” ou “esse cabelo já é incrível, mas com essa máquina fica fantástico” mostram o impacto que a demonstração teve junto do público. Tal como acontece com muitas das avaliações deixadas por compradores, destaca-se a combinação entre rapidez, conforto e resultados uniformes, tornando este modelador uma solução apelativa para quem procura ondas definidas sem complicações.

Veja o vídeo de Kiko is Hot:

