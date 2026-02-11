Facebook Instagram
"Vou ter mesmo de comprar": A reação ao modelador viral testado por Kiko Is Hot

Kiko Is Hot aderiu à tendência: testou o modelador de cabelo viral e adorou

IOL
Há 2h e 41min

Este artigo pode conter links afiliados*

Secadores tipo Dyson por menos dinheiro? Encontrámos várias boas opções

Um dos gadgets de cabelo mais falados do momento ganhou novo destaque depois de surgir nas redes sociais de Kiko Is Hot. No vídeo, o influencer começa por assumir que aderiu a uma tendência que já andava a circular online, mostrando passo a passo como funciona o modelador automático que comprou. O resultado final fala por si: um penteado definido, com aspeto cuidado, conseguido em apenas oito minutos, algo que o próprio descreve com entusiasmo, rematando com um “aprovadíssimo, amei”.

O aparelho em causa é o TYMO CURLPRO, um modelador automático de 25 mm que tem vindo a conquistar utilizadores pela sua facilidade de utilização e rapidez. Disponível na Amazon, soma uma classificação média de 4,6 estrelas, baseada em 9.059 avaliações, o que reflete a forte adesão do público. Desenvolvido para criar ondas e caracóis de forma automática, dispensa técnica manual e reduz significativamente o tempo necessário para pentear o cabelo.

Do ponto de vista técnico, o TYMO CURLPRO utiliza um revestimento de cerâmica turmalina T-GLOSS, capaz de libertar até 500 milhões de iões negativos, ajudando a reduzir o frisado e a aumentar o brilho. Oferece três níveis de temperatura160°C, 185°C e 210°C — adequados a diferentes tipos de cabelo, e inclui um sistema de segurança avançado, com isolamento duplo e tecnologia antienrolamento. Aquece em apenas 10 segundos, desliga-se automaticamente ao fim de 10 minutos e, graças ao seu peso reduzido e voltagem universal, é também uma opção prática para levar em viagem.

Adquira aqui

TYMO

Nos comentários ao vídeo de Kiko Is Hot, as reações não tardaram a surgir. Frases como “agora vou ter mesmo de comprar”, “finalmente alguém em quem confio a mostrar isto” ou “esse cabelo já é incrível, mas com essa máquina fica fantástico” mostram o impacto que a demonstração teve junto do público. Tal como acontece com muitas das avaliações deixadas por compradores, destaca-se a combinação entre rapidez, conforto e resultados uniformes, tornando este modelador uma solução apelativa para quem procura ondas definidas sem complicações.

Veja o vídeo de Kiko is Hot:

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

