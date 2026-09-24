“Marilyn Monroe portuguesa” e “Madonna dos anos 90”: Kina recupera foto de há 30 anos e deixa fãs de queixo caído

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Antes de entrar no Big Brother Verão e conquistar uma nova geração de espectadores com a sua personalidade, Kina já tinha sido uma das figuras mais reconhecidas do social português. Nos anos 80 e 90, a estilista era presença habitual em revistas, programas de televisão e eventos, e chegou a vestir algumas das grandes estrelas portuguesas.

Agora, uma fotografia antiga voltou a colocar os olhos dos seguidores na sua beleza.

Kina partilhou no Instagram uma imagem dos seus tempos de maior exposição pública, recuperada do seu arquivo pessoal. Na legenda, explicou apenas: “A minha última aparição nas galas do Abraço.... encontrei a foto original”.

A fotografia mostra-a num visual de inspiração militar, com casaco preto, detalhes vermelhos e dourados, cabelo loiro encaracolado e uma maquilhagem marcada. O resultado foi imediato: a caixa de comentários encheu-se de elogios.

“Tão linda e serena”, “Espectacular”, “Lindíssima”, “O glamour” e “Que DIVA” foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Mas houve uma comparação que se destacou. "A Marilyn Monroe portuguesa”, escreveu um dos fãs. Outro foi ainda mais longe: “A mulher mais bonita de Portugal”. E houve quem encontrasse outra referência internacional na imagem: “A Kina era muito parecida com a Madonna no início dos anos 90”, pode ler-se entre os comentários.

Uma estrela muito antes do Big Brother

A fotografia ganha ainda mais significado quando se conhece a história de Kina.

Joaquina Branco, conhecida por Kina, nasceu em Beja e mudou-se ainda criança para a região de Lisboa. A carreira na moda começou quando tinha apenas 21 anos. O que começou com apenas três máquinas de costura acabaria por crescer para um enorme atelier, com cerca de 160 máquinas e mais de 300 trabalhadores, segundo a própria recordou.

Durante os anos 80 e 90, tornou-se uma das figuras mais mediáticas da sociedade portuguesa. Apareceu em capas de revistas e programas de televisão e vestiu algumas das grandes mulheres do espetáculo nacional.

Entre os nomes que passaram pelas suas criações estão Amália Rodrigues, Simone de Oliveira, Marina Mota, Cidália Moreira e Helena Ramos. Kina criou ainda figurinos para espetáculos de Filipe La Féria. Era, portanto, muito mais do que uma estilista. Kina era uma personagem.

O seu estilo, a sua personalidade e a vida de luxo que levou durante esses anos ajudaram a transformá-la numa das figuras mais reconhecíveis do social português. A imprensa da época acompanhava-lhe os passos e a sua enorme casa no Estoril tornou-se cenário de festas e encontros com figuras conhecidas.

Uma vida de luxo, fama e muitas mudanças

A própria Kina já contou que chegou a ter 160 máquinas e mais de 300 pessoas a trabalhar no seu atelier. Apesar do sucesso na moda, explicou também que grande parte da sua fortuna veio dos investimentos imobiliários e fundos de investimento, e não diretamente da atividade de estilista.

A vida pessoal acompanhou essa ascensão. Kina viveu durante anos numa enorme mansão no Estoril com o então marido, Hélder Correia, descrita por amigos como um verdadeiro “palácio”, com piscina interior e exterior e uma decoração exuberante.

Mas a determinada altura decidiu abandonar Portugal. Aos 39 anos, depois de cerca de 15 anos de grande exposição e sucesso, Kina deixou o país. Mais tarde viveu em Madrid e na Argentina, afastando-se progressivamente da vida pública. A própria explicou que tinha “tudo menos tempo” e que precisava de começar de novo.

O regresso inesperado aos holofotes

Durante anos, Kina viveu longe da televisão e das revistas que tinham acompanhado o seu sucesso. Até que, em 2025, voltou à televisão como concorrente do Big Brother Verão.

Aos 62 anos na altura, apresentou-se ao público como uma mulher com uma história de vida invulgar e voltou a colocar o seu nome no centro das atenções. A TVI descreveu-a como uma mulher com um percurso marcado por “superações e conquistas” e destacou a sua carreira na moda.

A passagem pelo reality show permitiu também que uma geração mais nova conhecesse a mulher que tinha sido uma estrela muito antes da era das redes sociais.

E Kina não parece ter ficado por aí. Em janeiro de 2026, surgiu novamente ligada à televisão, desta vez como participante da 1.ª Companhia, outro formato da TVI.