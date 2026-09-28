Dona de uma beleza arrebatadora e ao lado de um dos homens mais famosos do País: Kina tira do baú foto rara com quase 40 anos

Há fotografias que acabam por ser pequenas cápsulas do tempo. Kina recuperou recentemente uma dessas imagens e levou os seguidores até aos anos 80, numa altura em que o seu nome já estava ligado ao mundo da moda em Lisboa.

No registo fotográfico, a estilista surge ao lado de José Castelo Branco, num momento relacionado com a inauguração de um dos seus espaços.

“Eu com o meu querido José Castelo Branco na inauguração da minha terceira loja e atelier na Casal Ribeiro, em Lisboa. Tinha 380 máquinas de costura, sala de bordados, bijuteria,… era um mundo!”, escreveu Kina na legenda da publicação.

O registo não passou despercebido ao próprio José Castelo Branco, que reagiu através da caixa de comentários com vários emojis de coração. Também os seguidores da estilista ficaram surpreendidos com a fotografia. “Não acredito”, pode ler-se entre as reações à publicação.

Kina tem, aliás, o hábito de revisitar o passado através das redes sociais e recuperar fotografias e memórias de outras fases da sua vida. Desta vez, o “tesourinho” escolhido mostra não só uma amizade, mas também um dos momentos de expansão do negócio da criadora.

Chegou a ter centenas de funcionárias: conheça o "império" de Kina nos anos 80 e 90

A dimensão dos ateliers de Kina é também recordada por Fernanda Branco, ex-manequim e amiga da estilista, numa entrevista exclusiva à Nova Gente.

Segundo Fernanda Branco, Kina começou por ter um atelier na Rua Castilho, em Lisboa, antes de abrir outro na Casal Ribeiro. “Ela começou a crescer muito e eu fui sempre acompanhando. Primeiro, teve um atelier na Rua Castilho, e depois teve um na Casal Ribeiro. Tinha 300 e tal empregadas. E toda a gente a adorava”, recordou a ex-manequim, citada pela Nova Gente.

É uma memória que ajuda a contextualizar a frase de Kina sobre as 380 máquinas de costura. Para lá da fotografia com José Castelo Branco, o registo recuperado pela estilista remete para uma época em que os seus ateliers tinham uma dimensão considerável.

Um carro oferecido a uma funcionária

Entre as histórias recordadas por Fernanda Branco está ainda um episódio particularmente invulgar. De acordo com a ex-manequim, Kina organizava encontros com as suas colaboradoras antes do Natal e, num desses momentos, decidiu oferecer um carro através de um sorteio.

“Deu um lanche e leiloou um carro para uma das empregadas. Havia um pote com senhas com o nome das senhoras e o carro estava lá fora”, contou Fernanda Branco à Nova Gente.

A antiga manequim destaca também a forma como Kina valorizava o trabalho das colaboradoras. Segundo o seu testemunho, a criadora fazia questão de remunerar as manequins não apenas pelos dias dos desfiles, mas também pelos dias de provas.

“Ela pagava muito bem. Na altura, as manequins só recebiam o dia do desfile, mas ela fazia questão de nos pagar também os dias das provas”, afirmou.

“Excêntrica, extravagante e ousada”

Fernanda Branco recordou ainda o estilo muito próprio da estilista, descrevendo-a como uma mulher “excêntrica, extravagante e ousada”.

Entre as memórias que guarda está uma imagem de Kina a circular pela Rua Castilho, em Lisboa, com botas pelo joelho, saltos altos e calções com padrão tigresa. “Claro que fazia parar o trânsito”, recordou.

É precisamente essa personalidade que ajuda a explicar a imagem que ficou associada a Kina Fernandes: uma figura ligada à moda, mas também conhecida pela forma exuberante como se apresentava e pela dimensão que o seu negócio chegou a atingir.

Agora, décadas depois, uma fotografia ao lado de José Castelo Branco volta a abrir uma janela para essa época.