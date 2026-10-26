"Um pedacinho da nossa história": Kina traz a público foto nunca antes vista com 30 anos, ao lado de homem especial
Kina partilhou uma fotografia de há 30 anos ao lado de Joaquim Guerreiro. Os fãs reagiram com elogios e mensagens de nostalgia
Kina recuou três décadas no tempo e partilhou uma fotografia antiga ao lado do ator Joaquim Guerreiro. A imagem despertou a nostalgia dos seguidores e multiplicou os elogios nas redes sociais.
Há recordações que resistem à passagem do tempo. Kina mostrou isso mesmo ao recuperar uma fotografia de há 30 anos, na qual surge ao lado de Joaquim Guerreiro, e a publicação não passou despercebida aos fãs.
A partilha foi feita no Instagram, antes de Kina entrar no Big Brother All Stars, reality show da TVI, do qual foi expulsa este domingo, 25 de outubro. Na legenda, a figura pública convidou os seguidores a revisitar uma memória especial, acompanhando a imagem com uma mensagem marcada pela saudade.
«Há 30 anos... O tempo voa, mas as boas recordações permanecem. Hoje partilho convosco um pedacinho da nossa história», escreveu Kina. A concorrente do reality show voltou a sublinhar o carinho que guarda por estes momentos, acrescentando: «É tão bom recordar as memórias do nosso baú.»
«Casal lindo»: os comentários dos fãs à fotografia de Kina
A fotografia rapidamente deu origem a uma onda de comentários elogiosos. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, houve quem destacasse a beleza dos dois protagonistas e quem aproveitasse a publicação para recordar outros tempos.
«Que lindos», «Belíssima. Aliás, os dois lindos» e «Casal lindo» foram algumas das reações à imagem. Também não faltaram expressões de admiração dirigidas a Kina, com comentários como «A Kina é uma musa eterna», «Que mulherão» e «Esta mulher é fogo».
Outros seguidores destacaram o lado nostálgico da publicação. «A magia da recordação! Únicos!» e «Belos tempos» foram algumas das mensagens partilhadas, enquanto houve quem comparasse a imagem a uma cena de cinema.
«Parece saída de um filme americano» e «Marylin Monroe, é assim que te vejo» foram outros dos comentários deixados pelos fãs.
A beleza natural de Kina também foi tema de algumas reações, com seguidores a recordarem a imagem da figura pública naquela época e a elogiarem a sua aparência. «As mulheres do nosso tempo eram muito mais bonitas! As mulheres de hoje são muito plastificadas.. Beleza Natural», «Não há mulher mais bela», «Era a maior brasa», «Rainha maravilhosa e bonita», pode ler-se.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, a partilha feita por Kina