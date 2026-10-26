"Um pedacinho da nossa história": Kina traz a público foto nunca antes vista com 30 anos, ao lado de homem especial

Kina recuou três décadas no tempo e partilhou uma fotografia antiga ao lado do ator Joaquim Guerreiro. A imagem despertou a nostalgia dos seguidores e multiplicou os elogios nas redes sociais.

Há recordações que resistem à passagem do tempo. Kina mostrou isso mesmo ao recuperar uma fotografia de há 30 anos, na qual surge ao lado de Joaquim Guerreiro, e a publicação não passou despercebida aos fãs.

A partilha foi feita no Instagram, antes de Kina entrar no Big Brother All Stars, reality show da TVI, do qual foi expulsa este domingo, 25 de outubro. Na legenda, a figura pública convidou os seguidores a revisitar uma memória especial, acompanhando a imagem com uma mensagem marcada pela saudade.

«Há 30 anos... O tempo voa, mas as boas recordações permanecem. Hoje partilho convosco um pedacinho da nossa história», escreveu Kina. A concorrente do reality show voltou a sublinhar o carinho que guarda por estes momentos, acrescentando: «É tão bom recordar as memórias do nosso baú.»

«Casal lindo»: os comentários dos fãs à fotografia de Kina

A fotografia rapidamente deu origem a uma onda de comentários elogiosos. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, houve quem destacasse a beleza dos dois protagonistas e quem aproveitasse a publicação para recordar outros tempos.

«Que lindos», «Belíssima. Aliás, os dois lindos» e «Casal lindo» foram algumas das reações à imagem. Também não faltaram expressões de admiração dirigidas a Kina, com comentários como «A Kina é uma musa eterna», «Que mulherão» e «Esta mulher é fogo».

Outros seguidores destacaram o lado nostálgico da publicação. «A magia da recordação! Únicos!» e «Belos tempos» foram algumas das mensagens partilhadas, enquanto houve quem comparasse a imagem a uma cena de cinema.

«Parece saída de um filme americano» e «Marylin Monroe, é assim que te vejo» foram outros dos comentários deixados pelos fãs.

A beleza natural de Kina também foi tema de algumas reações, com seguidores a recordarem a imagem da figura pública naquela época e a elogiarem a sua aparência. «As mulheres do nosso tempo eram muito mais bonitas! As mulheres de hoje são muito plastificadas.. Beleza Natural», «Não há mulher mais bela», «Era a maior brasa», «Rainha maravilhosa e bonita», pode ler-se.