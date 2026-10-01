47% de desconto: este Kindle é o companheiro perfeito para quem lê em todo o lado

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Chegaram as ofertas antecipadas do Prime Day e, se tem andado a adiar a compra de um e-reader, este pode ser o momento certo. Vamos admitir: aqui na redação também achávamos que já passávamos tempo suficiente a olhar para ecrãs e que um livro é um livro. Mas quando vamos de férias, passamos meia hora em transportes ou temos pesquisas para fazer que exigem vários livros diferentes, acredite, não há nada melhor do que ter um e-reader. Não pesa, tem várias obras disponíveis sem ocupar espaço na mala e não sentimos aquele cansaço na vista a que o telemóvel ou um ecrã tradicional nos habituaram.

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Foi por isso que decidimos recomendar o novo Kindle da Amazon, na cor verde matcha, que já é "Escolha da Amazon" e reúne mais de 16.700 avaliações, com uma média de 4,7 estrelas. A geração mais recente deste modelo chegou com melhorias discretas que fazem diferença na leitura diária, como uma luz frontal mais potente, maior contraste e uma passagem de página mais fluida. Atualmente com 47% de desconto, o preço caiu dos 172,80€ para 91,39€.

Leve, sem reflexos e fácil de transportar

O que mais se destaca nas avaliações mais recentes é precisamente o tamanho e o peso reduzidos. Uma utilizadora conta que o aparelho "supera as expectativas": é pequeno, não pesa, e a tela mantém-se perfeita mesmo sendo o seu primeiro leitor digital. Outro comprador descreve este dispositivo como o seu "companheiro inseparável no comboio", destacando que o ecrã não tem reflexos, algo fundamental quando a luz do sol incide diretamente sobre ele, e que o manuseamento é extremamente intuitivo desde o primeiro minuto. Um terceiro utilizador resume a experiência de forma direta: é "a melhor compra para quem lê muito", já que é mais leve do que levar livros físicos e evita o cansaço na vista habitual de olhar para o telemóvel antes de dormir.

Bateria para semanas e espaço para milhares de livros

A autonomia é outro ponto repetidamente elogiado. Uma única carga pode durar até seis semanas, o que significa que o aparelho praticamente dispensa pensar em carregadores durante a maior parte do tempo. Um comprador satisfeito escreveu uma avaliação detalhada a elogiar o ecrã de alta resolução, a nitidez do texto e a cor verde matcha, que descreve como "um acerto total", destacando ainda a grande capacidade de armazenamento, que permite guardar milhares de livros sem preocupações, e a ligação USB-C, que torna o carregamento mais rápido. O mesmo utilizador nota, como única ressalva, que o aparelho não é resistente à água e não tem ajuste de luz quente, ao contrário de modelos superiores da mesma marca.

No fim, o que mais pesa nas avaliações é a soma de todos estes pequenos detalhes: leveza, autonomia e um ecrã pensado para ler sem cansaço. Outra utilizadora resume bem esse conjunto: é "uma maravilha para ler", leve, nítido e com uma bateria que dura semanas.

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