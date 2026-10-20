Está aberta a época dos Cinnamon Rolls e o Lidl traz de volta o kit para fazê-los em casa em 10 minutos e por menos de 4 euros

Há cheiros que tornam qualquer tarde mais aconchegante e o da canela acabada de sair do forno é um deles. Para quem gosta de pastelaria doce, o Lidl voltou a apostar numa solução prática para preparar caracóis de canela em casa, sem ter de começar uma receita do zero.

O Kit para Caracol de Canela Chef Select custa 3,69 euros e reúne os ingredientes essenciais para preparar estes pequenos doces no conforto da cozinha. É uma opção a considerar para um lanche diferente, um pequeno-almoço de fim de semana ou para acompanhar um café numa tarde mais fria.

O segredo está na simplicidade

Fazer caracóis de canela em casa pode parecer trabalhoso, sobretudo quando a receita exige preparar a massa, fazer o recheio e esperar que tudo esteja pronto. Este kit do Lidl simplifica o processo e permite passar diretamente à parte mais divertida: montar os caracóis e levá-los ao forno.

A embalagem inclui 600 gramas de massa fresca estendida, papel vegetal e um frasco com recheio de maçã e canela pronto a barrar. Segundo as indicações do Lidl, não é necessário comprar ingredientes adicionais para preparar a receita.

O processo é simples: basta desenrolar a massa sobre o papel vegetal, espalhar o recheio, enrolar novamente e cortar em fatias com cerca de dois a três centímetros.

Depois, é só colocar os caracóis num tabuleiro e levá-los ao forno pré-aquecido a 170 ºC durante cerca de 12 a 15 minutos, até ficarem dourados.

Por menos de 4 euros, há um lanche diferente à espera

Com um preço de 3,69 euros, o kit pode ser uma alternativa prática para quem quer preparar um doce em casa sem investir em vários ingredientes ou passar muito tempo na cozinha.

E há ainda uma vantagem: os caracóis podem ser servidos ainda mornos, quando o aroma da canela se espalha pela casa. Para acompanhar, o Lidl sugere opções como leite com chocolate, cafés frios ou um smoothie de frutos vermelhos.

Também podes adaptar a apresentação ao teu gosto e servir os caracóis num lanche com amigos ou numa mesa de pequeno-almoço mais especial.

Onde encontrar o kit para caracóis de canela do Lidl?

O Kit para Caracol de Canela Chef Select está indicado no site do Lidl por 3,69 euros e pode ser encontrado na zona de produtos refrigerados, habitualmente junto às restantes massas frescas prontas a usar.

Como acontece com outros produtos alimentares, a disponibilidade pode variar consoante a loja e o stock existente. Se queres experimentar esta opção, vale a pena confirmar a disponibilidade antes de te deslocares.

Por vezes, basta um pouco de massa, maçã e canela para transformar um lanche banal num momento especial, e esta proposta do Lidl torna o processo bem mais simples.