Calor extremo? Se só puder fazer uma coisa pelo seu cão ou gato, que seja esta

Nos dias mais quentes, cães e gatos também sofrem. E embora existam várias formas de os proteger, há uma medida que pode fazer toda a diferença: garantir que têm sempre um local fresco onde se possam deitar e regular a temperatura do corpo.

Essa solução é especialmente importante para animais mais vulneráveis, como os de pelo denso, focinho achatado ou com excesso de peso. Não exige grandes mudanças nem equipamentos, apenas um ponto fresco e confortável onde o animal possa descansar com segurança durante as horas de maior calor.

Hoje em dia, já existem mantas e tapetes pensados exatamente para isso. Têm um efeito refrescante que funciona mesmo à sombra ou dentro de casa e dispensam qualquer fonte de energia. São uma forma simples e eficaz de proteger os animais nos dias mais difíceis do verão.

