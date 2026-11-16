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A Konecta está a preparar a inauguração, no primeiro trimestre de 2027, de um novo Global Delivery Center em Lisboa dedicado à inteligência artificial e à transformação digital. Esta abertura insere-se nos planos de crescimento da empresa em Portugal, onde prevê criar 700 novos postos de trabalho ao longo de 2027.

Com esta iniciativa, a Konecta, que conta atualmente com 1.300 profissionais em Lisboa, reforça o seu compromisso com a criação de emprego, a atração de talento e o desenvolvimento profissional no país.

O novo GDC, localizado num edifício de construção nova na Avenida José Malhoa, permitirá à empresa ampliar as suas capacidades operacionais e tecnológicas e consolidar a sua presença no mercado português. Concebido como centro de excelência em inteligência artificial e transformação digital, reunirá talento multilingue, conhecimento especializado e ferramentas tecnológicas avançadas para responder às necessidades dos seus clientes internacionais.

O novo Global Delivery Center, com mais de 4.900 m² de área, terá instalações concebidas para combinar inovação tecnológica, excelência operacional e bem-estar dos colaboradores. O centro contará com equipamento tecnológico avançado e espaços adaptados às necessidades das equipas.

Para dar resposta aos seus planos de crescimento em Lisboa, a Konecta conta com uma estrutura de recrutamento e formação capaz de integrar até 300 novos agentes em apenas dois meses, além de uma equipa de direção e de responsáveis de Recursos Humanos, Formação e Controlo de Qualidade com um nível avançado de inglês (C1/C2).

O desenvolvimento profissional e a promoção interna são outros dos pilares do seu modelo de gestão de talento. A maioria dos elementos da equipa de direção do centro iniciou o seu percurso na Konecta como agente, e todos os responsáveis somam mais de sete anos de experiência no setor de BPO (externalização de processos de negócio). Além disso, integram uma equipa de liderança consolidada que trabalha em conjunto há mais de cinco anos.

“Lisboa está a consolidar-se como um verdadeiro centro de inovação e de competências especializadas em experiência de cliente e excelência operacional. Com a abertura deste novo Global Delivery Center certificado, oferecemos aos nossos clientes um espaço interativo onde podem explorar soluções inovadoras e cocriar experiências de cliente de última geração, mantendo, ao mesmo tempo, os nossos padrões de qualidade e de serviço de referência a nível internacional”, afirma Monica Todiros, Head of Service Delivery Excellence da Konecta.

Com este novo Global Delivery Center, “Lisboa reforça a sua posição como polo estratégico na rede global de operações da Konecta, a par de outros centros de referência como os do Cairo, Casablanca e Lima. A abertura responde à procura de clientes internacionais que pretendem serviços de apoio de elevado valor acrescentado prestados a partir da União Europeia e consolida a presença da Konecta em Portugal, com o talento, a inovação e a transformação digital como principais motores de crescimento”, explica a empresa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

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