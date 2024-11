Black Friday: A máquina de café dos seus sonhos está quase a metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Poupe 100 euros no aspirador que remove as manchas mais difíceis de sofás e tapetes

Se procura trazer a experiência de um barista profissional para a sua cozinha, esta máquina automática da Krups oferece tudo o que precisa para momentos de café perfeitos. Com 15 bares de pressão e um moedor integrado, garante que cada chávena seja preparada com o máximo sabor. Escolha entre três texturas de moagem e três níveis de intensidade, ajustando o café ao seu gosto, seja um expresso perfeito ou um café longo para uma manhã tranquila.

Durante a Black Friday, esta máquina automática da Krups está com 42% de desconto, reduzindo de 437€ para 253€. Um preço difícil de encontrar noutra altura e uma excelente oportunidade para quem procura uma máquina completa.

Café profissional na sua cozinha

O design inteligente da máquina garante que o café esteja sempre à temperatura ideal, desde a primeira chávena. Graças ao seu sistema que aquece a água de forma ultrarrápida, desfrutar de um expresso perfeito torna-se mais fácil e rápido. Além disso, este mecanismo ajuda a prevenir acumulação de calcário, tornando a máquina mais duradoura e prática para o dia a dia.

Funcionalidades práticas para o dia a dia

Quer preparar um cappuccino com espuma cremosa ou apenas aquecer leite para um chocolate quente? O bocal de vapor faz o trabalho com facilidade, sendo também simples de limpar. E se a versatilidade já impressiona, a capacidade do depósito de 1,7 litros é ideal para quem gosta de receber visitas.

Black Friday: esta máquina de café tem o maior desconto de sempre e está a menos de 50€

O que diz quem comprou

Com uma classificação média de 4,2 em 5 estrelas e mais de 10.000 avaliações, a máquina de café Krups Roma EA810870 é amplamente elogiada pelos clientes.

Muitos utilizadores mencionam a qualidade superior do café preparado por esta máquina, especialmente para quem aprecia café moído na hora. Um cliente partilhou: "O aroma do café recém-moído não tem comparação. Funciona muito bem e é uma excelente opção para quem quer economizar em cápsulas. Além disso, paga-se rapidamente com o custo-benefício do café em grão."

Outro destaque é a facilidade de utilização e manutenção, com comentários que realçam o design intuitivo e as instruções claras: "Desde o primeiro café que fiz, o sabor foi excelente. A máquina é fácil de usar, ocupa pouco espaço e parece robusta. Recomendo sem dúvidas."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.