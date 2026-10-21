"Maldição Kennedy" volta a assombrar a família: neta de Robert F. Kennedy morre aos 42 anos

Kyle Kennedy, filha de Michael Kennedy e neta do antigo senador norte-americano Robert F. Kennedy, morreu a 21 de setembro, em Massachusetts. Educadora e defensora dos direitos das pessoas com deficiência, sofreu uma grave lesão medular em 2020. A causa da morte não foi divulgada.

Kyle Francis Kennedy, neta de Robert F. Kennedy e sobrinha de Robert F. Kennedy Jr., morreu aos 42 anos, na sua casa em Westwood, no estado norte-americano de Massachusetts. A morte ocorreu a 21 de setembro, mas só foi conhecida publicamente a 20 de outubro, através do obituário divulgado pela família. As circunstâncias da morte não foram reveladas.

Filha de Michael Kennedy e Victoria Denise Gifford, Kyle fazia parte de uma das famílias mais conhecidas da política norte-americana. Era neta de Robert F. Kennedy, antigo senador e procurador-geral dos Estados Unidos, e sobrinha de Robert F. Kennedy Jr., atual secretário da Saúde e dos Serviços Humanos da administração norte-americana. Era também sobrinha-neta de John F. Kennedy, o presidente dos Estados Unidos assassinado em 1963.

A notícia foi avançada por vários meios de comunicação norte-americanos, entre os quais a Associated Press, o The Washington Post e o The Guardian, que confirmaram a informação através do obituário e de fontes locais.

Uma vida marcada pela perda e por uma grave lesão medular

Kyle tinha apenas 13 anos quando perdeu o pai, Michael Kennedy, que morreu num acidente de esqui no Colorado, na véspera de Ano Novo de 1997, aos 39 anos. Michael era um dos filhos de Robert F. Kennedy e Ethel Kennedy.

Mais de duas décadas depois, Kyle enfrentou outro momento determinante. Em 2020, sofreu uma grave lesão na medula espinhal que lhe provocou paralisia prolongada e outras complicações médicas. A família não tornou públicos os detalhes do acidente.

A lesão alterou profundamente a sua vida, mas não apagou o percurso profissional nem o envolvimento em causas sociais. Nos anos seguintes, Kyle dedicou parte da sua atividade à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo a participação numa audição na Assembleia Legislativa de Massachusetts sobre discriminação no acesso a cuidados de saúde por pessoas com deficiência.

A sua experiência pessoal passou, assim, a cruzar-se com uma causa pública: a necessidade de garantir um acesso mais justo aos cuidados de saúde e de combater a discriminação.

Correu a Maratona de Boston mais depressa do que o pai

Antes da lesão, Kyle era uma entusiasta da corrida de longa distância. Em 2019, participou na Maratona de Boston, uma das provas mais conhecidas do calendário internacional, numa edição disputada sob chuva intensa.

Conseguiu terminar a corrida num tempo cerca de 20 minutos inferior ao alcançado pelo pai na mesma prova, segundo o relato publicado pelo The Guardian com base no obituário familiar.

Além da corrida, Kyle construiu uma carreira ligada à educação. Depois de concluir os estudos universitários, trabalhou como professora em escolas públicas de Nova Iorque, através do programa Teach for America. Mais tarde, envolveu-se em iniciativas de reforma educativa, com especial atenção à educação de crianças em situação de desvantagem.

Estudou História na Universidade de Georgetown, frequentou um mestrado em Educação de Infância na Universidade de Pace e concluiu formação em políticas e gestão educativas na Universidade de Harvard.

O seu percurso combinou, assim, a experiência no ensino com a defesa de oportunidades educativas mais equitativas e, nos últimos anos, com a promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

A família recorda o humor e a determinação

No obituário, a família descreveu Kyle como uma mulher com um intelecto formidável, humor seco e beleza. O texto destacou também a sua dedicação aos filhos e a determinação com que procurou enfrentar os desafios médicos que surgiram depois da lesão medular.

Kyle deixa dois filhos, Conor, de 12 anos, e Declan, de 10, além da mãe, Victoria, e dos irmãos Michael e Rory. A filha Josephine, que nasceu em 2014, morreu poucos dias depois do nascimento.

Kyle era casada com Liam Kerr desde 2012, embora o obituário o identifique como antigo marido. A família realizou as cerimónias fúnebres em privado.

A morte de Kyle representa mais uma perda para a família Kennedy, marcada ao longo de várias gerações por mortes prematuras, acidentes e assassinatos. A sua história, contudo, não se resume ao apelido que carregava: ficou também associada ao ensino, à defesa da inclusão e à tentativa de continuar a exercer o seu papel de mãe depois de uma lesão que lhe alterou a vida.

A chamada «maldição Kennedy»

Ao longo das décadas, as mortes trágicas de vários membros da família contribuíram para a popularização da expressão «maldição Kennedy», usada frequentemente pelos meios de comunicação para descrever a sucessão de perdas que atingiu a dinastia política norte-americana.

Entre os episódios mais marcantes estão os assassinatos de John F. Kennedy, em Dallas, em novembro de 1963, e de Robert F. Kennedy, em Los Angeles, em junho de 1968, quando este se encontrava na corrida à nomeação presidencial do Partido Democrata.

Mais recentemente, a família perdeu Saoirse Kennedy Hill, neta de Robert F. Kennedy, que morreu em 2019, aos 22 anos. A morte foi atribuída a uma overdose acidental de fentanil.

A expressão «maldição Kennedy» é, contudo, uma designação mediática, não uma explicação factual para as mortes. Cada caso tem as suas próprias circunstâncias, e a causa da morte de Kyle Kennedy não foi divulgada publicamente.

Aos 42 anos, Kyle deixa uma história que atravessou o luto familiar, uma grave lesão medular e uma carreira dedicada à educação e à inclusão. É esse percurso, além do lugar que ocupava numa das famílias mais conhecidas dos Estados Unidos, que marca a sua memória.