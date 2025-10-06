Facebook Instagram
Para quem leva o café a sério: mais de 300 pessoas compraram esta máquina no último mês

Compatível com cápsulas L'OR e Nespresso, esta cafeteira da Philips está a conquistar cada vez mais adeptos.
Pilar Castelo Branco
Há 34 min

Este artigo pode conter links afiliados*

Sofás e carpetes sempre impecáveis: este investimento de 120€ compensa rapidamente

Há quem não abdique de um bom café para começar o dia — e não falamos apenas do sabor, mas também do ritual. Para esses verdadeiros apreciadores, a cafeteira Philips L’OR Barista Sublime surge como uma opção a considerar. Atualmente está disponível na Amazon por 63€, com 4,5 estrelas em mais de 17 mil avaliações e mais de 300 compras só no último mês. A promessa? Um café de qualidade consistente, sem complicações. Como resumiu uma utilizadora: “Funciona perfeitamente, é fácil de usar, muito boa. Recomendo-a e voltaria a comprar.”

Café à medida de cada gosto

A grande particularidade desta máquina está no sistema exclusivo de cápsulas duplas, que permite preparar duas chávenas ao mesmo tempo ou um espresso duplo numa única caneca. Junta-se a isso a compatibilidade com cápsulas L’OR e Nespresso, o que significa variedade na escolha sem ficar preso a uma única marca. “É compatível com cápsulas L'OR Espresso, L'OR Barista e Nespresso, o que facilita uma grande flexibilidade na seleção de café”, explicou quem já a usa diariamente.

Adquira aqui

máquina de café amazon

Design que combina com a cozinha

Mais do que prática, a L’OR Barista Sublime foi pensada para integrar-se facilmente em qualquer espaço. O modelo em negro brilhante é frequentemente elogiado pelo aspeto moderno. “O seu design elegante adapta-se perfeitamente a qualquer cozinha”, destacou uma das avaliações. A bandeja de gotejamento ajustável também merece menção, já que se adapta a canecas de diferentes tamanhos — uma pequena conveniência que faz diferença no uso diário.

Prática, rápida e consistente

Outro ponto forte que aparece repetidamente nas opiniões é a rapidez com que prepara cada café e a facilidade de manutenção. Uma cliente realçou: “É muito rápida e dispõe de um grande depósito de água para que não tenha que reabastecer todos os dias.” Há ainda quem sublinhe a diferença em termos de ruído, comparando-a a outras máquinas do mercado: “Muito menos barulhenta do que outras cafeteiras que tivemos em casa, e funciona muito bem de forma contínua.”

Com mais de 17 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, a Philips L’OR Barista Sublime reúne argumentos sólidos. Entre elogios ao sabor do café, à textura cremosa e ao silêncio da máquina, sobressai a satisfação geral de quem já a comprou: “Estou muito satisfeita até agora. Faz um ótimo trabalho.” A verdade é que, por 63€, esta é uma oportunidade para trazer um toque de barista para casa — sem complicações.

