L’Oréal Portugal convoca mulheres investigadoras da área das ciências

Investigadoras podem concorrer ao programa Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 2024 com projetos no domínio das ciências, engenharias e tecnologias para a saúde ou para o ambiente.

O programa Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 2024, realizado em parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), já abriu as candidaturas para a 21.ª edição dos seus prémios a nível nacional.

A decorrerem até dia 4 de dezembro, através do site da Fundação, as inscrições estão abertas a todas as doutoradas que tenham obtido, até à data de abertura do concurso, o grau de doutoramento há menos de cinco anos e que não completem mais de 35 anos até ao final do ano em curso. Os limites acima indicados são prolongados, consoante o número de filhos das candidatas (um ano por cada filho). Ciências, Engenharias e Tecnologias para a Saúde ou para o Ambiente são as áreas de participação.

Os projetos de investigação liderados pelas cientistas nacionais serão alvo de uma análise rigorosa, de acordo com o regulamento. Em causa estará a qualidade científica do trabalho apresentado e o seu contributo para a sociedade, em que a perspetiva de género, entre outros aspetos, será valorizada.

O caráter inovador, a contribuição para proporcionar um maior conhecimento no seu campo de investigação e a aplicação prática da investigação, a carreira académica e profissional da investigadora e a atividade desenvolvida pelo centro em termos de apoio e divulgação do trabalho realizado por mulheres no campo científico, bem como a promoção desta disciplina entre os jovens, são outras variáveis a considerar na avaliação da candidaturas, um processo que estará a cargo de um júri constituído por cientistas de reconhecido mérito no domínio das Ciências, Engenharias e Tecnologias para a Saúde e Ambiente.

“Esta iniciativa é fundamental para promover a igualdade, pois, embora as mulheres sejam uma maioria nas universidades há vários anos, representam apenas 33,46% nas áreas científicas, lideram 24,51% dos projetos e recebem apenas 23,69% dos fundos para a investigação no país, segundo dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência,” afirmou Gonçalo Nascimento, Country Coordinator da L’Oréal Portugal.

Desenvolvida a nível mundial, a iniciativa L’Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ já reconheceu mais de 4400 mulheres pela excelência da sua investigação, incluindo 132 laureadas pelos Prémios Internacionais e mais de 4000 jovens investigadoras. Entre as laureadas, sete receberam um Nobel.

Em Portugal, desde 2004 até à data, o programa já distinguiu o trabalho liderado por 69 cientistas com menos de 40 anos, permitindo-lhes continuar a desenvolver as suas pesquisas em centros de investigação no país.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.