Atenção pessoas com pele acneica: esta marca conceituada está com grandes descontos na Amazon

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Na nossa opinião, e depois de a usarmos no dia a dia, consideramos a La Roche-Posay uma marca bastante segura e eficaz, capaz de resolver aquilo que promete. É uma marca já bem consolidada no mercado dermatológico, e por isso temos toda a segurança em recomendá-la aos nossos leitores. A própria redação tem, em casa, vários destes produtos, e por isso sabemos bem do que estamos a falar quando dizemos que valem o investimento, sobretudo agora que estão com descontos consideráveis na Amazon.

O gel de limpeza que purifica sem ressecar

O Gel de Limpeza Effaclar +M é indicado para peles oleosas com tendência acneica, e ajuda a purificar e a combater impurezas sem agredir a pele, graças a uma fórmula sem sabão. Uma utilizadora conta que o usa há semanas como parte da sua rotina noturna e que a experiência tem sido bastante positiva, notando que pela manhã a pele fica mais macia e com menos oleosidade na zona T. Outro comprador, que já experimentou vários produtos semelhantes, garante que "este continua a ser o melhor", considerando-o um item indispensável na rotina de limpeza facial. Está disponível por 15,03€, com 4,7 estrelas e mais de 49 mil avaliações, o que o torna um dos produtos mais avaliados de toda a marca.

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O hidratante que repara sem pesar na pele

O Creme Effaclar H Iso-Biome é um hidratante de dia, indicado para hidratar e reparar peles fragilizadas por tratamentos anti-acne, ajudando ainda a reequilibrar o microbioma e a reduzir imperfeições. Uma compradora conta que é já a terceira vez que o compra, e destaca que basta uma pequena quantidade para todo o rosto, sem pesar. Outra utilizadora resume a experiência de forma simples: "é a minha marca preferida de cremes, nunca me dececionam", garantindo que a pele ficou hidratada e macia, sem espinhas. Há ainda quem sublinhe que hidrata bem sem deixar a pele oleosa. Está disponível por 12,16€, com desconto de 49%, e tem 4,7 estrelas em quase 3 mil avaliações.

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Corretor triplo para imperfeições que voltam sempre

O Effaclar Duo+M é um gel-creme corretor triplo, indicado para peles oleosas com tendência acneica, e ajuda a corrigir imperfeições enquanto cuida da pele a longo prazo. Uma utilizadora conta que o compra há muitas vezes seguidas, usando-o principalmente para as borbulhas relacionadas com o ciclo hormonal, e destaca que nota menos borbulhas desde que começou a usá-lo, elogiando ainda a textura agradável e o facto de o tubo durar bastante tempo. Outra compradora resume-se a "super fã" do produto, garantindo que, desde que o começou a usar, as borbulhas deixaram de aparecer. Há ainda quem recomende vivamente este produto, e a gama La Roche-Posay em geral, destacando a sensação fresca e o efeito notado na pele. Está disponível por 13,71€, com desconto de 40%, e tem 4,7 estrelas em mais de 6.600 avaliações.

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Numa entrevista ao IOL, uma dermatologista portuguesa explicou-nos que o segredo está nos ingredientes, e não no nome na embalagem, numa altura em que cada vez mais pessoas compram produtos virais e escolhem pela marca em vez de olharem para o que realmente importa. A La Roche-Posay é um bom exemplo de que vale a pena olhar para dentro do frasco: uma marca consolidada, sem fragrâncias, com fórmulas simples que cumprem o que prometem.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.