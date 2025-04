O motivo inusitado que reuniu uma multidão junto deste Lamborghini

Roma é conhecida pela sua história milenar, pelas fontes deslumbrantes, pelas praças encantadoras… e, de vez em quando, por cenas insólitas que se tornam virais. Este fim de semana, junto à Praça de Espanha, uma pequena multidão parou tudo para assistir a um verdadeiro espetáculo — mas não se tratava de uma performance de rua ou de uma celebridade em passeio. O centro das atenções era um Lamborghini Huracán amarelo. O motivo? Estava a ser multado.

Sim, leu bem.

O superdesportivo, que já chama atenção por si só com o seu design agressivo e pintura vibrante, estava estacionado onde não devia. Em poucos minutos, a polícia apareceu, sacou do bloco de multas e… click! Lá ficou a lembrança no para-brisas, enquanto dezenas de curiosos tiravam fotos e gravavam vídeos.

A cena gerou um misto de admiração e gargalhadas. Afinal, não é todos os dias que se vê um carro que vale mais do que muitos apartamentos a ser tratado como um qualquer utilitário estacionado em segunda fila.

Moral da história? Em Roma, todos os caminhos levam… à multa, se estacionar mal.