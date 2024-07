Este refúgio mágico ainda não foi descoberto pelas redes sociais, mas merece uma visita este verão

A apenas 20 minutos da cidade de Lamego, que se situa na sub-região do Douro, existe um lugar digno de um conto de fadas que, embora popular entre os locais, é desconhecido para muitos. Falamos do Poço do Inferno, uma das cascatas do rio Varosa, situado em Salzedas.

Este é o local ideal para os mais aventureiros. Embora não seja de fácil acesso, a paisagem promete recompensar o esforço necessário para lá chegar. Este lugar mágico é composto por pequenas cascatas que descem pelas rochas, formando piscinas naturais de água cristalina. A vegetação ao redor é densa, com árvores e arbustos que criam um ambiente natural e tranquilo, perfeito para relaxar.

Se estiver na cidade de Lamego e quiser dar um mergulho, pode usar as seguintes coordenadas no Google Maps: 41°04'10.3"N 7°45'30.6"W. Terá de estacionar o carro ao longo da estrada da Portela e seguir a pé. Prepare-se para saltar de rocha em rocha, por isso, certifique-se que leva um bom calçado e os chinelos na mochila.

Se este local não se adequar ao seu perfil, ou se tiver crianças pequenas e preferir não se aventurar, pode sempre optar por visitar as piscinas de Lamego, que são espaçosas e custam entre 3,50 euros a 4,50 euros por dia, dependendo da hora. Outra boa opção para levar os mais pequenos é o Parque Biológico da Serra das Meadas.

Aproveite também para subir ao Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, e não se esqueça de recarregar as energias com a típica bola de Lamego ou um biscoito da Teixeira.