Levar comida de casa nunca foi tão prático: descobrimos a marmita que aquece sozinha

Vai deixar de depender do micro-ondas do escritório com esta lancheira

Levar comida de casa para o trabalho é um hábito cada vez mais comum, mas manter as refeições à temperatura ideal nem sempre é fácil. Entre as filas para o microondas e o tempo perdido à procura de um lugar para aquecer o almoço, muitos acabam por desistir da marmita. Foi a pensar nisso que começámos a investigar alternativas e descobrimos uma lancheira que está a mudar o dia-a-dia de quem leva comida para o trabalho.

O tempo é precioso

O grande trunfo desta lancheira é mesmo a rapidez com que aquece as refeições. "É fabulosa, aquece a comida em 20 minutos", partilha uma utilizadora satisfeita. Outra pessoa confirma: "É mais rápida a aquecer a comida do que outras marcas". Com um temporizador inteligente, basta programar e deixar fazer o seu trabalho. "Ponho um alarme 30 minutos antes do intervalo do almoço para ligá-la à corrente e 10 minutos depois de sair está a uma temperatura perfeita", explica quem já experimentou.

Para todos os momentos

A mochila térmica que acompanha a lancheira revelou-se uma agradável surpresa para muitos utilizadores. "A bolsa é ampla, cabe-me o pequeno-almoço e o almoço", conta uma compradora satisfeita. E não é só no escritório que funciona: "Aquece perfeitamente com o adaptador do carro, bastante ampla para uma refeição completa e com espaço suficiente para levar água, fruta e individual".

Dicas de quem já usa

Os utilizadores mais experientes deixam algumas sugestões práticas: "Não esquecer de colocar um pouco de água para aquecer comida seca como arroz ou frango, para evitar que seque e pegue". A limpeza também não é problema - "Limpa-se muito facilmente pois desmonta-se", garante uma utilizadora. Os utilizadores mais experientes aconselham a começar pelos 20 minutos sugeridos e ajustar o tempo conforme necessário.

A opinião de quem comprou

A qualidade fala por si: "Os meus colegas têm outros modelos e dizem que este é melhor". Quem usa há mais tempo mantém o entusiasmo: "Tenho quase um ano a utilizar este produto várias vezes por semana, e estou muito contente, aquece rápido e perfeitamente".

E para quem ainda tem dúvidas, uma última nota inspiradora de quem já experimentou: "A lancheira eléctrica é tudo aquilo que esperávamos, muito prática de limpar, não deixa cheiro após a utilização e, em cerca de 30 minutos, temos a nossa refeição quentinha". Uma forma simples de tornar os almoços no trabalho mais práticos e agradáveis.

