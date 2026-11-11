O que falta na mochila de emergência: lanternas de cabeça que deixam as mãos livres

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Quando falta a luz, ter as mãos livres faz toda a diferença, e é isso que uma lanterna de cabeça permite. Esta, da Lepro, é uma das mais populares da Amazon: tem a etiqueta “Escolha da Amazon”, mais de 600 compras num único mês e 4,6 estrelas em mais de 22 mil avaliações. Os compradores descrevem-na como “ideal para caminhadas noturnas” e garantem que “ilumina de forma espetacular”.

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São seis modos de luz, entre os quais foco, luz geral, luz vermelha e intermitente, e o feixe chega aos 150 metros. Uma compradora usa a luz vermelha para fotografar à noite e conta que atrai menos insetos do que a branca. Recarrega-se por USB, por isso não precisa de pilhas: uma carga completa demora cerca de 6 horas e dá entre 4 e 15 horas de luz, consoante o modo. Pesa 75 gramas, tem inclinação ajustável e resiste a salpicos de água (certificação IPX4). Outro comprador resume que “pesa pouco, ilumina bem e fixa-se bem à cabeça”.

O pack inclui duas lanternas por 20,73€, pouco mais de 10€ cada, e uma delas pode ficar de reserva na mochila de emergência ou ser partilhada com alguém. Um comprador conta que estava cansado de ficar sem pilhas à pior hora e que não podia ter feito melhor compra, e quem a usa em caminhos sem iluminação elogia a luz potente. É uma das peças mais simples e baratas de juntar ao kit de emergência.

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