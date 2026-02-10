Lanternas de cabeça recarregáveis por USB: o acessório que falta no kit de emergência por menos de 20€

Este artigo pode conter links afiliados*

A popularidade das lanternas frontais LED recarregáveis vendidas em conjunto de duas unidades tem crescido bastante, especialmente entre quem monta kits de emergência, pratica campismo ou procura soluções práticas para casa. Os números na Amazon falam por si: classificação média de 4,5 estrelas, milhares de opiniões e centenas de vendas só no mês passado. Estes valores explicam porque aparecem tantas vezes em listas de preparação para falhas de electricidade. Com um preço a rondar os 18 euros pelo pack completo, fica uma lanterna disponível para uso imediato e outra guardada como reserva, seja no carro ou numa mochila de viagem.

O que torna estas lanternas frontais particularmente interessantes é a liberdade que oferecem. Mãos livres significam poder preparar comida num fogão portátil, cuidar de um ferimento, examinar a instalação eléctrica ou simplesmente arrumar a casa no escuro. A tecnologia LED divide-se entre XPG, ideal para alcance à distância, e COB, que garante uma iluminação ampla e próxima — a versatilidade está nos 8 modos disponíveis, desde luz vermelha até modo SOS, cobrindo diversas necessidades. Bastante referido nas avaliações está o sensor de movimento: um gesto rápido da mão liga ou desliga a lanterna, o que se revela prático quando se está com as mãos ocupadas ou sujas.

Quem já comprou as lanternas elogia principalmente três aspectos: são leves, têm boa potência e a bateria dura. Lê-se com frequência que "mal se sente o peso na cabeça e a autonomia surpreende" ou que "o sensor é mesmo útil e a intensidade da luz impressiona". A faixa elástica ajusta-se facilmente, o carregamento USB permite usar powerbanks ou estações de energia portáteis, e a resistência à água acrescenta confiança. Para quem prepara ou actualiza um kit de emergência, este conjunto de duas lanternas frontais representa uma escolha acessível e muito funcional quando a electricidade desaparece.

