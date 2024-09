Pela saúde do seu coração, deixe de fazer isto sempre que come laranja

A laranja é uma das frutas mais consumidas a nível mundial e, em Portugal, onde se produz a laranja do Algarve, a tendência não é muito diferente. Esta fruta sumarenta é rica em vitaminas e minerais, ajudando o nosso organismo a manter-se saudável. No entanto há um hábito que toda a gente tem quando come uma laranja que parece não ser ideal para a saúde.

Ao contrário de frutas como a maçã, a pera ou o pêssego, um dos primeiros passos que se dá quando se come uma laranja é descascá-la. A sua casca é amarga e não é considerada uma parte saborosa da fruta. Mas ao colocarmos a casca no lixo, estamos a desperdiçar um composto que faz muito bem ao coração, refere o site espanhol Alimente, do El Confidencial.

De acordo com um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, as cascas de laranja têm feruloylputrescine, um composto bioativo que pode ser benéfico para a saúde cardiovascular.

No estudo, durante seis semanas, ratos ingeriram um estrato de casca de laranja rico em feruloylputrescine. O que os investigadores notaram é que houve uma diminuição nos biomarcadores sanguíneos ligados à inflamação e às doenças cardiovasculares. Outro ponto que foi notado foi que o grupo de controlo – que não tomou a dose diária do estrato – acabou por ganhar mais peso do que o outro, apesar de ambos partilharem a mesma dieta rica em gordura.

Mas como é que o composto atua para ajudar na saúde cardiovascular? O que acontece é que parece impedir que certas bactérias intestinais produzam algo chamado trimetilamina (TMA) quando é feita a decomposição dos alimentos – especialmente os ricos em gordura e pobres em proteínas e a carne.

O destino da TMA é a corrente sanguínea, sendo depois metabolizada no fígado em N-óxido de trimetilamina. Este está associado a risco aumentado de placas arteriais, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2 e obesidade. Ou seja, o feruloylputrescine ajuda a provocar uma reação em cadeia que apoia a saúde cardiovascular.

O composto bioativo feruloylputrescine encontra-se nas folhas e sumo da toranja e também em algumas variedades de laranja. Tem potencial antioxidante e anti-inflamatório, mas ainda não se conhecem todos os seus efeitos.

Comer as cascas de laranja não é algo de todo comum, mas encontrámos algumas receitas que vão ajudar a aproveitar esta parte da fruta. Veja as sugestões nos vídeos abaixo.