Efeito de fogo realista e dois níveis de aquecimento: a lareira elétrica que todos querem neste inverno

Às vezes, tudo o que falta é uma “lareira” que não implique lenha, fumo ou limpar cinzas
Há 1h e 33min

De 304 para 215 euros: este robot da Xiaomi teve mais de 900 vendas no mês passado

À medida que o frio aperta e a casa começa a pedir um toque mais acolhedor, esta lareira elétrica da Deuba faz exatamente aquilo que queremos nesta altura do ano: cria ambiente. O efeito de chamas LED é surpreendentemente convincente — daqueles que apetece ficar a olhar como se fosse uma lareira a lenha — e o formato compacto encaixa bem em salas de estar, quartos ou até numa entrada mais ampla. Por 76€, e com uma classificação média de 4,5 estrelas em quase mil avaliações, é daquelas peças que mudam o ar de um espaço sem esforço.

Mas o melhor é que não vive só da decoração. Com dois níveis de aquecimento (1000W ou 2000W), aquece uma divisão média em poucos minutos, mantendo o conforto sem aquele barulho exagerado que alguns aquecedores fazem. Muitos compradores destacam precisamente isso: o equilíbrio entre ambiente e funcionalidade. E, para quem prefere apenas o efeito visual, é possível ligar apenas as “chamas”, sem aquecer — útil quando só quer dar um toque acolhedor à sala sem aumentar a temperatura.

Outro detalhe simpático para esta época do ano: é uma solução bastante económica comparada com outras formas de aquecimento. Não exige instalação, não faz fumo e tem proteção contra sobreaquecimento. As avaliações também reforçam esse lado prático — há quem diga que já comprou uma segunda para oferecer. Pequena, segura, silenciosa quanto baste e com aquele brilho quente que combina com dias curtos, filmes de inverno e chávenas de chá fumegantes. No fundo, tudo o que esperamos de uma lareira... mas sem o trabalho de uma verdadeira.

lareira elétrica

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

