Sempre sonhámos ter um Natal à lareira. E agora vamos cumprir o sonho sem ter de fazer lume

Quem vive num apartamento na cidade sabe do que falamos. Chega dezembro e com ele vem uma nostalgia das férias de Natal em casa dos avós ou de uma qualquer casa de família na aldeia. E mesmo para os que não têm estas memórias, a fantasia da bebida quente junto à lareira chega-lhes por filmes e séries. A verdade é que, agora, com as lareiras decorativas elétricas podemos ter acesso a este privilégio sem precisar de chaminé, lenha e lume.

A marca Balderia apresenta-nos a Finn, uma lareira elétrica de pé que promete trazer o encanto do fogo tradicional para qualquer casa moderna, combinando tecnologia avançada com um design intemporal. O seu visual elegante em branco adapta-se tanto a ambientes contemporâneos como clássicos, tornando-a numa peça versátil para qualquer decoração.

O que verdadeiramente distingue este modelo é o seu impressionante efeito de chama 3D, que recria com um realismo extraordinário não só as chamas dançantes, mas também o brilho das brasas e o aspeto natural da madeira. A tecnologia é tão convincente que, por momentos, esquecemo-nos que não estamos diante de uma lareira tradicional.

Com uma potência de 2000W, a Finn não é apenas um elemento decorativo - é um verdadeiro sistema de aquecimento capaz de aquecer espaços amplos com eficiência. O controlo remoto incluído permite ajustar todas as funções sem sair do conforto do sofá, desde a intensidade do calor até ao temporizador, passando pelo termóstato inteligente com controlo de arranque adaptativo.

Veja aqui o preço

É difícil instalar?

A instalação é simples, e a superfície em resina com revestimento de melamina garante durabilidade e resistência a riscos. Para os mais preocupados com a segurança, a Finn inclui proteção contra sobreaquecimento e, não produzindo fuligem nem monóxido de carbono, é totalmente segura para casas com crianças e animais de estimação.

Neste Natal, quando as famílias se reunirem à volta da mesa, poderão finalmente ter aquele cenário perfeito que sempre imaginaram, mesmo vivendo num apartamento citadino.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.