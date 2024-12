Esqueça os filmes: agora a moda no Natal é transformar as TV em lareiras

Também passa o Natal num apartamento a lamentar, ano após ano, a ausência de lareira a dar aquele ambiente especial à consoada? Neste ano, decidimos procurar soluções para amenizar esta falta. Já aqui escrevemos sobre as lareiras elétricas, que com a sua estrutura semelhante à de uma lareira e calor, replicam muito bem o ambiente natalício mais rural.

No entanto, e se esta solução também não é a ideal, há uma derradeira forma de conseguir o ambiente perfeito e esta está acessível à maioria de nós: transformar o televisor numa lareira, com os sonos característicos da lenha a estalar no fogo, e até com música de fundo.

É tão simples quanto transmitir um vídeo do YouTube no televisor. Existe dezenas e dezenas de vídeos. Porém, descobrimos um canal que tem para todos os gostos. Desde imagens só de fogo ao longo de mais de uma hora, a imagens de lareira com piano, jazz ou canções clássicas de Natal. Estes backgrounds, na verdade, são adequados para várias épocas do ano, como jantares de amigos ou almoços de família.

Além das inúmeras ‘lareiras’ simuladas, há também backgrounds com imagens genéricas de natureza: na neve, em prados verdejantes ou vídeos com animais (e para animais!).

Veja o efeito que pode fazer numa casa: