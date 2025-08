Lasanha na air fryer: este vídeo mostra como fazer

Quer fazer uma lasanha sem sujar toda a cozinha? Há uma forma mais rápida — e com muito menos loiça — de preparar este prato tão apreciado. E não, não precisa de ligar o forno.

Eduardo Cardoso, conhecido no Instagram pelas suas dicas práticas para o dia a dia (onde soma já mais de um milhão de seguidores), partilhou um truque genial: fazer lasanha na air fryer!

Se tem uma air fryer na bancada da sua cozinha, prepare-se para transformar a forma como cozinha. Segundo Eduardo, o segredo está em montar a lasanha diretamente na cesta da air fryer, tal como faria numa travessa tradicional.

O método é simples: comece por colocar uma camada de carne picada no fundo da cesta. Em seguida, adicione as folhas de massa e cubra com molho bechamel (ou outro a gosto). Vá repetindo este processo até chegar ao topo, onde deve finalizar com queijo mozzarella ou outro da sua preferência.

Depois, é só programar a air fryer para 180 °C durante 15 minutos — e está pronta uma lasanha deliciosa, com muito menos esforço!

Mas afinal, como resulta tão bem? O próprio Eduardo Cardoso explica: “A air fryer aquece de forma uniforme e cria um ambiente semelhante ao do forno, mas muito mais rápido e eficiente. O calor intenso derrete o queijo, cozinha a massa e deixa a lasanha no ponto certo — tudo isto com menos tempo e menos confusão.”