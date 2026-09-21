Esta lasanha tem um truque que poupa tempo: não precisa de cozer a massa antes de ir ao forno

Há uma forma simples de poupar um passo na preparação desta lasanha: as folhas de massa entram diretamente no forno, sem serem previamente cozidas. O segredo está no molho de tomate, que deve ficar suficientemente líquido para que a massa cozinhe durante a cozedura.
A receita da Bon Appétit, criada por Shilpa Uskokovic, junta carne de vaca picada e salsicha italiana picante a um molho de tomate com alho, cebola, orégãos e molho inglês. Para o recheio, leva queijo cottage, parmesão, queijo Fontina e ovos.
Ingredientes
1 colher de sopa de azeite virgem extra
450 g de carne de vaca picada
225 g de salsicha italiana picante
2 cebolas grandes
8 dentes de alho
3 colheres de chá de sal kosher
2 colheres de sopa de concentrado de tomate
1 colher de sopa de orégãos secos
2 latas de tomate triturado (800g + 400 g)
60 ml de molho inglês
1 colher de chá de açúcar
2 colheres de chá de pimenta preta
170 g de parmesão
340 g de queijo Fontina
2 ovos
680 g de queijo cottage de leite gordo
12 folhas de lasanha secas
Como fazer
Comece por dourar a carne de vaca e a salsicha numa panela grande. Retire e, na mesma panela, cozinhe a cebola e parte do alho. Junte o concentrado de tomate e os orégãos e deixe cozinhar até o tomate ganhar cor.
Adicione os tomates triturados, o molho inglês, o açúcar e a pimenta. Deixe levantar fervura em lume brando, volte a juntar a carne e misture parte do parmesão. Retire do lume.
Para o recheio, misture a Fontina e o restante parmesão com os ovos, o queijo cottage, o alho e os temperos.
Num pirex ou tabuleiro de forno de de 33 x 23 cm, faça camadas de massa, molho de tomate e recheio de queijo, repetindo até terminar com molho. Cubra com o queijo reservado.
Leve ao forno pré-aquecido a 175 ºC durante 75 a 85 minutos, até a lasanha estar dourada e a massa al dente. Deixe repousar entre 15 e 45 minutos antes de servir.