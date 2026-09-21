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Photo by Mateusz Feliksik
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Esta lasanha tem um truque que poupa tempo: não precisa de cozer a massa antes de ir ao forno
IOL
Há 1h e 8min
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Há uma forma simples de poupar um passo na preparação desta lasanha

Há uma forma simples de poupar um passo na preparação desta lasanha: as folhas de massa entram diretamente no forno, sem serem previamente cozidas. O segredo está no molho de tomate, que deve ficar suficientemente líquido para que a massa cozinhe durante a cozedura.

A receita da Bon Appétit, criada por Shilpa Uskokovic, junta carne de vaca picada e salsicha italiana picante a um molho de tomate com alho, cebola, orégãos e molho inglês. Para o recheio, leva queijo cottage, parmesão, queijo Fontina e ovos.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite virgem extra

  • 450 g de carne de vaca picada

  • 225 g de salsicha italiana picante

  • 2 cebolas grandes

  • 8 dentes de alho

  • 3 colheres de chá de sal kosher

  • 2 colheres de sopa de concentrado de tomate

  • 1 colher de sopa de orégãos secos

  • 2 latas de tomate triturado (800g + 400 g)

  • 60 ml de molho inglês

  • 1 colher de chá de açúcar

  • 2 colheres de chá de pimenta preta

  • 170 g de parmesão

  • 340 g de queijo Fontina

  • 2 ovos

  • 680 g de queijo cottage de leite gordo

  • 12 folhas de lasanha secas

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Como fazer

  • Comece por dourar a carne de vaca e a salsicha numa panela grande. Retire e, na mesma panela, cozinhe a cebola e parte do alho. Junte o concentrado de tomate e os orégãos e deixe cozinhar até o tomate ganhar cor.

  • Adicione os tomates triturados, o molho inglês, o açúcar e a pimenta. Deixe levantar fervura em lume brando, volte a juntar a carne e misture parte do parmesão. Retire do lume.

  • Para o recheio, misture a Fontina e o restante parmesão com os ovos, o queijo cottage, o alho e os temperos.

  • Num pirex ou tabuleiro de forno de de 33 x 23 cm, faça camadas de massa, molho de tomate e recheio de queijo, repetindo até terminar com molho. Cubra com o queijo reservado.

  • Leve ao forno pré-aquecido a 175 ºC durante 75 a 85 minutos, até a lasanha estar dourada e a massa al dente. Deixe repousar entre 15 e 45 minutos antes de servir.

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