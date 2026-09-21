Esta lasanha tem um truque que poupa tempo: não precisa de cozer a massa antes de ir ao forno

Leva citrinos e fica húmido: anote a receita do bolo de verão de Manuel Luís Goucha que se faz com poucos ingredientes

Fofos por fora, cremosos por dentro: estes queques de baunilha são um vício

Serradura de Filipinos Brancos: o doce que todos vão querer repetir e que só leva 3 ingredientes

Há uma forma simples de poupar um passo na preparação desta lasanha: as folhas de massa entram diretamente no forno, sem serem previamente cozidas. O segredo está no molho de tomate, que deve ficar suficientemente líquido para que a massa cozinhe durante a cozedura.

A receita da Bon Appétit, criada por Shilpa Uskokovic, junta carne de vaca picada e salsicha italiana picante a um molho de tomate com alho, cebola, orégãos e molho inglês. Para o recheio, leva queijo cottage, parmesão, queijo Fontina e ovos.

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite virgem extra

450 g de carne de vaca picada

225 g de salsicha italiana picante

2 cebolas grandes

8 dentes de alho

3 colheres de chá de sal kosher

2 colheres de sopa de concentrado de tomate

1 colher de sopa de orégãos secos

2 latas de tomate triturado (800g + 400 g)

60 ml de molho inglês

1 colher de chá de açúcar

2 colheres de chá de pimenta preta

170 g de parmesão

340 g de queijo Fontina

2 ovos

680 g de queijo cottage de leite gordo

12 folhas de lasanha secas

Como fazer