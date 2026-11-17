Quem resiste a uma boa lasanha? Frederico Amaral tem uma sugestão para quem gosta deste clássico, mas procura uma versão diferente. O ator partilhou uma receita de lasanha sem glúten e sem lactose, com carne de novilho e um molho béchamel que promete surpreender: é feito à base de couve-flor!

A ideia é simples: trocar o molho branco tradicional por uma alternativa cremosa preparada com um ingrediente que nem sempre associamos a este prato. E há mais: Frederico Amaral garante que o resultado fica delicioso e sugere uma receita que também pode fazer parte das refeições em família.

O segredo está precisamente no molho. Para o preparar, basta cozer bem uma couve-flor média e triturá-la até obter um creme. Depois, juntam-se 150 ml de leite de coco biológico sem açúcar, duas colheres de sopa de manteiga ou ghee, uma pitada de noz-moscada, sal e pimenta a gosto.

Para quem não dispensa queijo, existe ainda a possibilidade de acrescentar 30 gramas de parmesão.

Mas não é só o béchamel que merece atenção. O recheio leva carne picada de aba de novilho, uma peça com mais gordura, que ajuda a dar sabor à preparação. A esta juntam-se cebola roxa, alho picado, tomate, polpa de tomate e sal.

Para montar a lasanha, a proposta inclui placas de massa sem glúten, parmesão e orégãos. O resultado é uma versão diferente de um dos pratos mais apreciados à mesa, com a couve-flor a assumir um papel inesperado.

E se está à procura de ideias para variar as refeições dos mais pequenos, esta também pode ser uma sugestão a experimentar, desde que os ingredientes sejam adequados às necessidades alimentares de cada criança.

Veja os ingredientes e experimente esta versão diferente de lasanha!

Ingredientes:

- Carne moída

- Cebola Roxa

- Alho picado

- Tomate, polpa de tomate e sal.

- Massa para lasanha sem glúten

- Queijo parmesão

- Oregãos

Como preparar o béchamel:

- 1 couve-flor média (cozer bem e triturar).

- Juntar 150 ml de leite de coco bio sem açúcar.

- 2 colher de sopa de manteiga ou ghee.

- 1 pitada de noz-moscada

- Sal e pimenta q.b.

- Opcional: 30 g de parmesão

Veja aqui o vídeo com a preparação: