É assim que se reaquece uma lasanha do dia anterior sem a estragar nem a deixar seca

Já lhe deve ter acontecido reaquecer a lasanha do dia anterior e ficar com as bordas duras, massa seca e interior frio. No entanto, com alguns cuidados básicos, é possível devolver ao prato a textura cremosa e o sabor de quando saiu do forno.

Citado pelo site Petit Chef, especialistas em cozinha explicam que o segredo está na distribuição uniforme do calor e na manutenção da humidade. O forno continua a ser o método mais eficaz, desde que a lasanha seja coberta com papel de alumínio e aquecida a uma temperatura moderada. A frigideira, com tampa e um pouco de líquido, surge como uma alternativa rápida e surpreendentemente eficaz, enquanto o micro-ondas exige potência média e pequenas porções para evitar que a massa seque.

Entre os erros mais comuns estão aquecer a temperaturas demasiado altas, não cobrir a lasanha ou recorrer ao micro-ondas na potência máxima. Por isso, da próxima vez que for reaquecer uma lasanha não se esquecer de colocar o papel de alumínio por cima.