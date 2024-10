Será que pode usar os alimentos que vêm em latas amolgadas? Um médico explica os cuidados que deve ter

Se há regra que parece ser conhecida por toda a gente é a que diz respeito a latas e amolgadelas. Arriscamo-nos a dizer que desde sempre se ouviu dizer que se uma lata com produto alimentar estiver amolgada, o único fim para ela é mesmo o lixo, juntamente com o que quer que esteja no seu interior. No entanto, será que é realmente sempre assim?

O médico Karan Rajan, conhecido por tirar várias dúvidas na sua página de TikTok @dr.karanr, decidiu desmistificar a questão das latas, explicando que nem sempre precisamos de por fora as latas quando estas surgem amolgadas. É preciso é ter em atenção alguns pontos antes de se decidir usar os alimentos.

A principal razão pela qual se diz que não se deve comer de latas amolgadas prende-se com a possibilidade de haver um buraco ou pequena fuga na embalagem que faz com que entre ar. Isto pode fazer com que o alimento conservado no seu interior acabe por se estragar.

Num vídeo que conta já com mais de 12 mil “gostos”, o médico explica quais são os sinais que nos indicam se é (ou não) seguro utilizar os alimentos de uma lata amolgada.

O primeiro passo será sempre tirar os invólucros e etiquetas de forma a ver toda a parte metálica da lata. Depois é analisar onde está a mossa e como é que ela é. De acordo com o médico, se estiver na linha onde o material se junta - a zona mais frágil da lata -, então a lata deve ir para o lixo, já que a probabilidade de o interior estar comprometido é muito elevada.

Outra questão a ter em atenção é se há uma esquina mais afiada na amolgadela. Mais uma vez, se houver, há uma grande probabilidade de haver um pequeno furo, ainda que impercetível, na lata.

É preciso também ver se há amolgadelas perto da zona de abertura da lata, latas que parecem quase esmagadas e latas que estão inchadas. Em qualquer um destes casos, é recomendado que ponha o enlatado fora.

Resumindo, latas com pequenas amolgadelas arredondadas, sem “esquinas”, e longe de zonas de junção de materiais, à partida serão seguras. Ainda assim, a recomendação do médico é que se tiver dúvidas, não use a lata.

