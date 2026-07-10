Porque é que não deve ir de férias sem deixar um copo no lava-loiça

5 dicas para limpar o colchão e fazer a cama como se estivesse num hotel

Quatro coisas na sua casa que provavelmente não limpa com a frequência que deveria

Parece um Dyson, mas custa menos de 55 €: este aspirador vertical continua em promoção na Amazon

Esta máquina para limpar sofás custa menos de 100 € e já soma mais de 92 mil avaliações na Amazon

Quando uma casa permanece fechada durante vários dias, há pequenos cuidados que podem ajudar a evitar problemas quando regressar. Aquilo que parecia estar em perfeitas condições antes da partida pode alterar-se com o passar do tempo.

Um dos problemas mais comuns após um período de férias é deparar-se com odores desagradáveis em algumas zonas da casa. Em muitos casos, a origem não está relacionada com falta de limpeza nem com a acumulação de resíduos, mas sim com processos que ocorrem gradualmente enquanto a habitação permanece desocupada.

Por isso, antes de viajar, muitas pessoas recorrem a diferentes medidas preventivas para proteger os canos e outras áreas da casa. Entre as recomendações que têm circulado nas redes sociais está um método tão simples como colocar um copo virado ao contrário sobre uma folha de papel pousada no ralo do lava-loiça da cozinha, como escreve o jornal espanhol La Vanguardia.

A principal razão para esta recomendação está relacionada com o funcionamento do sifão, a curva da canalização que retém permanentemente uma pequena quantidade de água. Essa reserva de água funciona como uma barreira natural, impedindo que os gases provenientes da rede de esgotos entrem na habitação.

Quando uma casa permanece fechada durante vários dias ou semanas, a água do sifão pode evaporar-se, sobretudo em períodos de temperaturas elevadas. Quando esse selo hidráulico desaparece, os odores provenientes do esgoto podem subir facilmente pelos canos e deixar um cheiro desagradável dentro de casa quando regressar.