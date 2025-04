É uma tarefa que muitos ignoram, mas é assim que deve limpar o filtro do lava-loiça

Lavar a loiça é sempre aquela tarefa que deixamos arrastar e que nem todos adoram fazer, mas há uma parte que tende a ser ainda mais ignorada: o filtro do lava-loiça. Normalmente o filtro vai apanhando restos de comida durante a lavagem e é por isso que o mau cheiro surge.

Ao fim de vários dias ou até mesmo semanas, o filtro acumula gordura e resíduos. No entanto, não é preciso fazer muito para o deixar como novo. O site Real Simple indica alguns truques de como o deixar limpo e sem gorduras acumuladas.

Uma das formas mais simples de o limpar é usar bicarbonato de sódio. Basta colocar o filtro numa taça, cobrir com bicarbonato e juntar água bem quente até ficar submerso. Depois de 10 a 15 minutos de molho, é só passar por água e esfregar com um pouco de detergente da loiça. Uma escova de dentes antiga ou daquelas de garrafas funciona na perfeição para alcançar os recantos mais difíceis.

Se o filtro estiver mesmo com sujidade agarrada ou com um cheiro intenso, pode usar um produto mais forte, como um Cif cremoso. Este produto tem ácido oxálico, que ajuda a eliminar manchas e resíduos entranhados. Pode-se fazer uma pasta com um pouco de água, aplicar no filtro, deixar atuar durante alguns minutos e depois esfregar bem.

Outra opção prática, se o filtro não tiver partes em borracha, é colocá-lo na máquina de lavar loiça, no cesto de cima. Não faz milagres, mas para uma limpeza mais leve, resulta bem. Para resíduos mais difíceis, o ideal continua a ser lavar à mão.

Um spray de vinagre aplicado semanalmente ajuda bastante e desinfeta, tira odores e previne acumulações. E, para manter tudo sob controlo, vale a pena, depois de cada lavagem da loiça, passar o filtro por água quente durante uns segundos.