A máquina de alta pressão mais vendida da Amazon é muito mais barata do que imagina

Limpar o carro, o terraço ou até os azulejos da piscina pode ser uma tarefa demorada — ou não, se tiver as ferramentas certas. A Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean, atualmente a máquina de alta pressão mais vendida da Amazon, está em promoção com 21% de desconto no Prime Day. Potente, eficiente e fácil de manusear, promete transformar qualquer sessão de limpeza numa tarefa mais rápida.

Com 2400 W de potência e até 180 bares de pressão, esta hidrolavadora não dá hipótese à sujidade mais incrustada. Ideal para varandas, bordas de piscina, carros, muros ou pátios, limpa tudo com um fluxo de 480 litros por hora, o que significa menos tempo perdido e mais eficácia. E com a garrafa ajustável para sabão de espuma, pode dar aquele acabamento profissional às lavagens.

Além do desempenho, destaca-se pela robustez e conforto de uso. A bomba HardPump em alumínio garante maior durabilidade e fiabilidade, enquanto a alça grande e as rodas integradas facilitam o transporte, mesmo quando tem de andar de um lado para o outro no jardim ou na garagem. Com um raio de alcance de 14 metros, dá-lhe liberdade total de movimentos, sem estar sempre a trocar de ficha ou prolongador.

O sistema iClick permite uma montagem simples e rápida da mangueira e acessórios, e o Auto Start-Stop assegura mais segurança, economia de água e proteção do motor. A Cecotec HydroBoost 2400 não é apenas uma das opções mais completas do mercado — é também uma das mais práticas e fiáveis. E a este preço, torna-se uma compra difícil de ignorar.

