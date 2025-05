Cheiro a tabaco entranhado na roupa? É isto que deve fazer para resolver o problema de uma vez

Depois de uma saída à noite ou até mesmo de um jantar em casa com amigos, é normal que fiquemos com as roupas a cheirar a tabaco. E, muitas vezes, não é fácil eliminar esse cheiro logo na primeira lavagem. Mesmo quem fuma dentro de casa sabe que o cheiro acaba por se entranhar nos tecidos e que as peças precisam de reforçar na lavagem.

O site Homes and Gardens explica o que deve usar para eliminar o cheiro a fumo da roupa, usando alguns produtos que provavelmente já tem em casa:

O bicarbonato de sódio é um dos ingredientes que mais se usa nas lavagens. Pode ser usado de duas formas: adicionando uma ou duas chávenas à máquina de lavar, ou criando uma solução com água (1 chávena de bicarbonato para 1 litro de água) e deixando a roupa de molho entre 30 minutos a uma hora.

O vinagre branco é ótimo para neutralizar odores e um aliado ecológico nas limpezas. Para combater o cheiro a tabaco, pode ser adicionado diretamente à máquina de lavar (cerca de uma chávena por lavagem) ou utilizado numa solução diluída em água (quatro partes de água para uma de vinagre) para deixar a roupa de molho durante 15 a 30 minutos.

Além de suavizar os tecidos, o amaciador da roupa pode ajudar a eliminar o mau cheiro que fica entranhado. Basta adicioná-lo à lavagem juntamente com o detergente habitual. Para melhores resultados, recomenda-se deixar a roupa de molho durante 20 a 30 minutos antes do enxaguamento. Depois, o ideal é deixar secar ao ar livre.

Se o cheiro for mais intenso, pode ser útil pré-tratar a roupa com um spray eliminador de odores ou com produtos à base de enzimas. Optar por um ciclo de lavagem com água quente (verifique sempre primeiro as instruções da etiqueta) também pode ajudar.