Este truque simples pode reduzir o consumo da máquina de lavar e deixa a roupa bem lavada

Durante muito tempo, a ideia de que apenas a água quente conseguia lavar a roupa e ficar impecável dominou os hábitos domésticos. No entanto, com os avanços nos detergentes e nas máquinas de lavar, essa ideia mudou.

Lavar com água fria pode, na verdade, ser uma escolha mais amiga do ambiente e da carteira. É mais suave para os tecidos, ajuda a preservar as cores, reduz o encolhimento da roupa e previne vincos. Além disso, utiliza menos energia, o que é ideal para poupar nas contas da luz.

Segundo o site Real Simple, especialistas afirmam que, para a maioria das lavagens do dia a dia, roupa com uso normal e sem muita sujidade, a água fria é suficiente. No entanto, há exceções: tecidos com nódoas de sangue, fluidos corporais ou infestações (como piolhos ou percevejos) devem ser lavados com água quente para garantir uma higienização completa.

Para garantir bons resultados com água fria, é importante usar detergentes específicos, preferencialmente líquidos e formulados para este tipo de lavagem. Pré-tratar as nódoas e optar por ciclos de lavagem ligeiramente mais longos também pode fazer a diferença.