Nunca mais engome roupa: o truque dos cubos de gelo na máquina que faz a diferença

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Se a sua roupa sai sempre da máquina de secar com muitos vincos e amarrotada, este é o truque de lavandaria que vai mesmo ter de adotar em sua casa.

É muito simples e só precisa de um pequeno truque: colocar cubos de gelo dentro do tambor da máquina. Pare a secagem quando estiver quase a terminar o ciclo e coloque alguns cubos de gelo. Retome o ciclo de secagem e vai ver que a roupa vai sair quase sem vincos.

Com este pequeno truque, a roupa sai menos "amassada" e vai poupar e muito na quantidade de roupa que vai ter para passar a ferro. Menos roupa, mais tempo otimizado!

A dica foi dada pela influencer Carolina McCauley, especialista em dicas para a casa, que ocupa atualmente o quarto lugar na lista de criadores de conteúdos sobre lides domésticas da Forbes. No Instagram, conta com mais de 3,3 milhões de seguidores.

Mas há um detalhe a ter em atenção: coloque poucos cubos de gelo (cerca de 3 ou 4) e apenas 10 a 15 minutos antes do fim do ciclo para não danificar a máquina, nem as suas peças de roupa. Esse é o tempo suficiente para que a máquina crie, por si só, vapor e a roupa saia quase engomada.

Veja, agora, o vídeo partilhado pela influencer: