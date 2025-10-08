Facebook Instagram
O truque de lavandaria que ninguém lhe contou: faça isto à roupa antes de a meter na máquina

Especialistas revelam o truque de lavandaria que faz a roupa durar mais
IOL
Há 26 min
Pessoa a lavar roupa em máquina de lavar Foto Sarah Chai, Pexels
Para famílias grandes: air fryer de 8,3 litros com 9 programas está a menos de 100 euros

Pode até separar a roupa por cores e seguir à risca as instruções das etiquetas, mas há um truque simples que faz toda a diferença quando mete a roupa na máquina: virar certas peças do avesso. Segundo especialistas do Good Housekeeping Institute’s Home Care & Cleaning Lab, esta prática ajuda a que as roupas fiquem mais limpas, conservem melhor as cores e evitem o desgaste precoce.

As calças estão no topo da lista. O tecido de ganga, especialmente o de tons escuros, tende a desbotar e a mostrar sinais de uso nas bainhas e nos bolsos. Virar as calças do avesso antes de as colocar na máquina ajuda a preservar a cor e a reduzir a fricção. O mesmo se aplica às camisas, camisolas ou casacos com aplicações, como botões, fechos, tachas ou lantejoulas. Lavar estas peças do avesso protege tanto os detalhes como as restantes roupas no tambor.

Já as t-shirts, sweatshirts e camisolas com estampados também devem ser viradas, para evitar que os desenhos percam cor ou se comecem a descascar. O mesmo truque serve para leggings e roupa desportiva, que acumulam suor e óleos corporais no interior. Ao lavar do avesso, garante-se uma limpeza mais eficaz e prolonga-se a vida útil do tecido.

Até as meias podem beneficiar deste método, especialmente se forem usadas por longos períodos, uma vez que o interior é a parte que mais acumula sujidade.

 

