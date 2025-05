Andamos a dormir sobre germes? Não, não chega trocar a fronha à almofada

Lavamos os lençóis com frequência, mas e as almofadas? Mesmo com fronha, as almofadas acumulam suor, pó, ácaros e tudo aquilo que não queremos ter no sítio onde dormimos todas as noites. A verdade é que trocar a fronha não é suficiente. As almofadas também precisam de ser lavadas assim como os lençóis.

Segundo o site Real Simple, especialistas recomendam que as almofadas que usamos para dormir sejam lavadas de três em três meses, sobretudo para quem sofre de alergias ou costuma transpirar durante a noite. No geral, pode fazê-lo até de seis em seis meses, mas o ideal é não deixar passar mais tempo. No caso das crianças, o cuidado deve ser ainda maior: as almofadas dos miúdos devem ser lavadas todos os meses ou mês e meio, já que tendem a acumular mais sujidade.

O mau cheiro, as manchas amareladas, os espirros ao deitar-se ou até a almofada estar demasiado achatada são sinais claros de que precisa de ser lavada ou substituída.

A maioria das almofadas de enchimento sintético podem ser lavadas na máquina com água morna, num ciclo delicado e com detergente suave. Já as de penas exigem um enxaguamento extra e devem ser bem secas, de preferência com bolas de secagem, para evitar o aparecimento de bolor. As almofadas com materiais como espuma ou látex não devem ser lavadas na máquina: o melhor é limpar bem a capa e fazer uma limpeza localizada com detergente suave e pouca água.

E se não tiver tempo para grandes lavagens, há uma solução simples: deixe as almofadas algumas horas ao sol. O calor solar ajuda a eliminar bactérias, humidade e maus odores de forma natural.