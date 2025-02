Finalmente aprendemos a lavar corretamente as almofadas na máquina de lavar roupa

Adoramos dormir com almofadas confortáveis e adaptadas às nossas preferências, mas muitas vezes esquecemo-nos de um detalhe essencial: lavá-las.

As almofadas acumulam sujidade, oleosidade, ácaros e bactérias ao longo do tempo, por isso devem ser lavadas pelo menos duas vezes por ano. Além de trocar regularmente as fronhas, é essencial manter as almofadas limpas para garantir um descanso mais higiénico.

É possível lavar almofadas na máquina?

Segundo o site Whirlpool, a maioria das almofadas, como as sintéticas, de penas ou plumas, podem ser lavadas na máquina. No entanto, as de espuma de memória devem ser lavadas à mão para evitar danos.

Como lavar almofadas na máquina?

O processo é simples:

Colocar duas almofadas na máquina para equilibrar a carga.

Adicionar uma pequena quantidade de detergente líquido para evitar resíduos.

Selecionar um ciclo suave e água morna, conforme indicado na etiqueta da almofada.

Secar em temperatura baixa ou sem calor, certificando-se de que estão completamente secas antes de voltar a usá-las.

Como lavar almofadas à mão?

Se a lavagem à máquina não for uma opção, pode-se usar um lavatório, balde ou banheira com água morna e detergente. Basta mergulhar a almofada, apertá-la suavemente para remover sujidade e depois enxaguar bem até que a água saia limpa. A secagem deve ser feita ao ar livre, de preferência ao sol.

E as almofadas de espuma?

Este tipo de almofada não deve ser lavado na máquina. Para uma limpeza leve, pode-se polvilhar com bicarbonato de sódio e aspirar depois de uma hora. Se houver manchas, devem ser limpas com um pano húmido e detergente suave.