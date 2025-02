Há quanto tempo não lava as molas da roupa?

Provavelmente, deve estar a questionar se lavar as molas da roupa é uma prática comum. A verdade é que, apesar de serem essenciais para segurar as peças no estendal, as molas acumulam sujidade e bactérias com o tempo, pois raramente são higienizadas.

Com o tempo, a exposição ao vento, pó e humidade faz com que as molas fiquem sujas e possam até transferir bactérias para as roupas recém-lavadas. Manter as molas limpas não só prolonga a sua durabilidade, como também evita o risco de contaminação das suas peças de roupa.

O criador de conteúdos @umtipoimpecavel partilhou no seu Instagram um método simples e eficaz para garantir que as suas molas estejam sempre limpas e seguras para o uso: