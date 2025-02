Menos queda e cabelo mais brilhante: estes são os erros mais frequentes a lavar o cabelo

Estes alimentos são um ‘veneno’ para a saúde do cabelo, pele e unhas

Os 20 erros que as pessoas cometem a lavar o cabelo

Lavar o cabelo é um hábito tão rotineiro que raramente paramos para pensar se o estamos a fazer da melhor forma. Muitas vezes, seguimos os mesmos gestos há anos, sem questionar se realmente contribuem para a saúde e beleza dos fios. No entanto, alguns erros comuns podem comprometer a hidratação, o brilho e até a força do cabelo, levando a problemas como ressecamento, oleosidade excessiva ou até queda.

A escolha do champô adequado, a temperatura da água e a forma como aplicamos o produto fazem toda a diferença no resultado final. Além disso, a frequência das lavagens e os cuidados pós-lavagem também influenciam a saúde capilar. Pequenos ajustes na rotina podem melhorar significativamente a aparência do cabelo, tornando-o mais sedoso e resistente.

Se quer garantir que está a lavar o cabelo da melhor maneira possível, veja na galeria acima o que deve fazer (e evitar) para conseguir fios brilhantes, macios e saudáveis.