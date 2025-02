Especialistas apontam 20 erros ao lavar o cabelo. E todos cometemos pelo menos metade

Cuidar do cabelo pode parecer simples, mas a verdade é que muitos de nós cometemos erros quase automáticos durante a lavagem. Desde o momento em que molhamos o cabelo até ao instante em que os secamos, a nossa rotina de cuidados está repleta de pequenas falhas que podem afetar a saúde do cabelo, deixando-o mais seco, mais quebradiço ou mesmo sem brilho.

Na galeria acima, apontamos 20 erros que, provavelmente, está a cometer sem saber, e como corrigir esses hábitos para que consiga melhores resultados. Cada passo no processo de lavar o cabelo conta, desde a escolha do champô até à forma como secamos.

Sabia, por exemplo, que esfregar as pontas do cabelo com o condicionador ou enxaguar mal podem ser as causas para o cabelo ficar mais sem vida? E que a forma como secamos o cabelo com a toalha também pode ser responsável por danos invisíveis? Neste guia, vamos apontar esses e outros erros.