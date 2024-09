Passo a passo: é assim que se lava o carro à mão para ficar como novo

6 coisas que não deve deixar no carro no verão

Se não vai à lavagem automática e tem possibilidade de lavar o seu carro com as próprias mãos, saiba que não é uma tarefa complexa, mas que exige o cumprimento de alguns passos para conseguir um carro de aspeto impecável e com uma pintura que dura mais tempo.

O Parabrisas, site argentino especializado em automóveis, faz a lista de materiais necessários e explica-nos passo a passo como devemos fazer.

Vai precisar de:

Água (mangueira ou balde)

Detergente específico para automóveis (não é recomendável usar detergentes domésticos)

Esponja macia ou luva de lavagem grande

Baldes (um para a água com sabão e outro para enxaguar)

Panos de microfibra (para secar e polir)

Escova de cerdas suaves (para as rodas e áreas de difícil acesso)

Cera para automóveis (é opcional, mas resulta num acabamento brilhante)

Limpa-rodas (opcional)

Limpa-vidros (opcional)

Passo a passo:

Preparação

Lave o carro num local à sombra para evitar que o sol seque o sabão rapidamente, deixando manchas. Certifique-se de que todas as janelas estão fechadas.

Primeiro enxaguamento

Molhe todo o carro com água para remover o pó e a sujidade superficial. Isto evita que as partículas causem riscos na pintura durante a lavagem.

Lavagem das rodas

Comece pelas rodas, que geralmente estão mais sujas. Use uma escova e, se tiver, um produto específico para limpeza das rodas. Enxague bem.

Prepare o detergente

Encha um balde com água e adicione o detergente automóvel, seguindo as instruções do produto. Noutro balde, coloque apenas água limpa para enxaguar a esponja ou a luva de lavagem.

Lave o carro

Lave o carro de cima para baixo, pois a parte superior tende a estar menos. Utilize a esponja ou a luva embebida em água com sabão, trabalhando por seções (tecto, capô, portas, etc.) para garantir que toda a superfície seja coberta. Enxague a esponja ou a luva no balde com água limpa antes de a mergulhar novamente no balde com detergente. Isto ajuda a evitar que a sujidade acumulada risque a pintura.

Enxaguamento final

Depois de lavar todo o carro, enxague cada seção com água limpa, certificando-se de que não restam resíduos de sabão na carroçaria.

Secagem

Use panos de microfibra limpos e secos para secar o carro rapidamente, evitando manchas de água. É melhor secar de cima para baixo, da mesma forma como fez na lavagem.

Aplicação de cera (opcional)

Se desejar, aplique uma camada de cera para automóveis, conforme as instruções do produto. A cera protege a pintura e dá um acabamento brilhante. Deixe a cera secar e, em seguida, lustre com um pano de microfibra limpo.

Limpeza dos vidros

Use um limpa-vidros e outro pano de microfibra para limpar as janelas, tanto por dentro como por fora.

Revisão final:

Faça uma verificação geral do carro para se assegurar de que não ficaram manchas, resíduos de detergentes ou zonas mal secas.