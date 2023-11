Bochecha com água depois de escovar os dentes? Este hábito pode estar a fazer-lhe mal

Desde sempre que a rotina para se lavar os dentes parece ser relativamente unânime: escova-se por, pelo menos, dois minutos, cospe-se a pasta e bochecha-se com água para garantir que a boca fica realmente limpa. Mas novos estudos parecem indicar que a água deve ficar afastada dos dentes depois de serem escovados.

Nas redes sociais, têm surgido vídeos a alertar para não se bochechar com água depois de se lavar os dentes. E se é preciso ter algum cuidado com o que se vê no TikTok, Instagram e tudo o mais, parece que esta dica está acertada.

A Oral Health Foundation é uma organização dedicada a melhorar a saúde dentária e dar conselhos imparciais. Numa publicação recente, a organização faz um apelo às pessoas: “cuspa, não enxague”.

Novos estudos parecem indicar que passar água na boca depois de se escovar os dentes pode estar a retirar o fluor que fica depois de se passar a escova. “Ao cuspir-se a pasta em vez de se bochechar com água, garante-se que o fluor das pastas permanece nos dentes e continua a fazer efeito”, explica Nigel Carter, dentista e CEO da Oral Health Foundation.

Também não se deve passar elixir bucal depois de se lavar os dentes ou consumir alimentos porque faz o mesmo que a água.

Passado quanto tempo posso beber ou comer algo?

A dúvida que fica é quanto tempo devemos deixar o fluor a atuar e quando podemos voltar a consumir algo. A resposta parece não ser consensual.

Num artigo da CNET, em que falaram com o Edmond Hewlett, que trabalha com a Associação Dentária Americana e é professor na Faculdade de Odontologia da UCLA, refere que o melhor é esperar pelo menos 15 minutos. Já o NHS, o serviço nacional de saúde do Reino Unido recomenda que não se coma ou beba nada por 30 minutos.