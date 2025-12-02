Facebook Instagram
Truques para ter a cama sempre com a sensação de 'feita de lavado' (entre lavagens)

Com estes seis passos pode adiar um pouco mais a lavagem dos lençóis nestes dias de inverno
IOL
Hoje às 12:00
Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Nada se compara ao conforto de nos deitarmos em lençóis frescos e cheirosos, mas manter essa sensação entre lavagens nem sempre é fácil. A correria do dia a dia ou até o mau tempo podem tornar a secagem mais difícil, fazendo com que a roupa de cama perca rapidamente a sua frescura natural.

Apesar de a lavagem semanal ser a prática recomendada para evitar a acumulação de bactérias, células mortas e outras impurezas, há pequenos gestos que ajudam a prolongar a vida dos lençóis sem ter de os colocar na máquina. De acordo com a marca australiana de têxteis para a cama Bed Threads, estas estratégias podem fazer toda a diferença:

  1. Arejar a cama todos os dias
    Em vez de fazer a cama logo ao acordar, experimente puxar o edredão e o lençol para trás. Deixar o ar circular reduz a humidade acumulada durante a noite e afasta odores indesejáveis.

  2. Pendurar os lençóis ao ar
    Sempre que possível, retire lençóis e fronhas e deixe-os arejar ao ar livre ou numa divisão bem ventilada. A circulação natural do ar ajuda a eliminar ácaros, bactérias e maus cheiros, prolongando a frescura do tecido.

  3. Usar o secador de roupa
    Se procura um resultado imediato, coloque os lençóis na máquina de secar durante 20 a 30 minutos com uma toalhita perfumada. Este truque devolve a sensação de lençóis acabados de lavar, sem sequer os molhar.

  4. Aplicar um spray aromático
    Um spray para lençóis pode ser um verdadeiro salvador. Pode escolher uma opção pronta a usar ou preparar a sua própria mistura com:
    1 chávena de água
    1 colher de sopa de hamamélis ou álcool
    20 gotas do seu óleo essencial favorito (lavanda ou laranja-doce são escolhas relaxantes)

  5. Usar bicarbonato de sódio
    O bicarbonato é excelente para neutralizar odores. Espalhe uma pequena quantidade sobre os lençóis, deixe atuar durante uma hora e aspire em seguida. O tecido fica imediatamente mais fresco.

  6. Tomar banho antes de dormir
    A higiene pessoal também contribui para a limpeza da roupa de cama. Um banho antes de se deitar reduz a transferência de suor, oleosidade e impurezas, ajudando a preservar a sensação de lençóis limpos durante mais tempo.

Com estes cuidados simples, a sua cama pode manter-se fresca e convidativa até à próxima lavagem.

