Como salvar meias brancas: é o fim do encardido com esta receita caseira

Manter as meias brancas impecáveis e sem sujidade é sempre um desafio. Muitas vezes, acabamos por desistir e deitá-las fora, porque achamos que já não há solução possível para as salvar.

No entanto, uma dica partilhada no Instagram da criadora de conteúdos decorbymaggie promete mudar isso. Com uma receita caseira simples e eficaz, poderá dar nova vida às suas meias brancas.

O que vai precisar:

Um alguidar com água quente

2 colheres de sal

1 fio de vinagre de limpeza

2 colheres de percarbonato

1 tampa de detergente

Passo a passo:

Comece por encher um alguidar com água quente.

Adicione as duas colheres de sal, o vinagre de limpeza, o bicarbonato de sódio e, por fim, a tampa de detergente.

Mergulhe as meias na mistura e esfregue-as suavemente para ajudar a soltar a sujidade mais entranhada.

Deixe as meias de molho durante cerca de 2 horas para que a solução atue e potencialize a limpeza.

Após este tempo, escorra a água do alguidar e coloque as meias diretamente na máquina de lavar para finalizar a lavagem.

Veja o vídeo: