Lavar meias muito sujas pode ser uma das tarefas mais aborrecidas da rotina doméstica. Sobretudo quando são utilizadas por crianças, que passam o dia a brincar no chão ou no quintal, deixando a roupa com manchas difíceis de remover. Mas e se fosse possível deixá-las impecáveis sem passar horas a esfregar à mão?

É precisamente isso que mostra Iracema Gonzaga, conhecida nas redes sociais como Mulher das Máquinas. Técnica de máquinas de lavar há 18 anos, a criadora de conteúdos tem uma página de Instagram com cerca de 937 mil seguidores, onde partilha dicas de limpeza, cuidados com a roupa e utilização de eletrodomésticos.

Num dos vídeos publicados, mostra como consegue lavar um monte de meias bastante sujas sem ter de as esfregar manualmente. O método começa com uma preparação simples: colocar as meias de molho durante duas horas numa mistura de limpeza.

Depois desse período, é necessário enxaguá-las bem e separar as peças. Nesta fase, a especialista mostra que grande parte da sujidade já desapareceu, mesmo antes de a roupa entrar na máquina de lavar.

Mas o processo ainda não terminou. Para as meias brancas, Iracema utiliza uma segunda mistura, desta vez com o objetivo de remover o encardido e devolver às peças um aspeto mais cuidado.

Só depois desta preparação é que as meias seguem para a máquina de lavar, que fica responsável pela lavagem final. O resultado mostrado no vídeo são peças sem as manchas escuras e sem necessidade de esfregar à mão.

Um truque para facilitar a lavagem da roupa

A principal vantagem deste método é precisamente reduzir o trabalho manual na hora de tratar da roupa mais suja. Em vez de tentar remover todas as manchas esfregando cada meia individualmente, a técnica passa por deixar os produtos atuar durante o tempo indicado e terminar o processo na máquina.

Ainda assim, há um pormenor importante: no vídeo, Iracema não identifica os ingredientes nem as quantidades utilizadas nas duas misturas. Por isso, não é possível reproduzir a receita com segurança apenas com base nas imagens.