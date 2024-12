Lavar o cabelo todos os dias faz mal? Saiba o que dizem os especialistas

O debate sobre a frequência ideal para lavar o cabelo é constante. Algumas pessoas preferem lavar todos os dias, enquanto outras optam por espaçar as lavagens. Mas será que lavar o cabelo todos os dias faz mal?

A verdade é que lavar o cabelo todos os dias não é prejudicial em si, mas isso não significa que seja necessário para todos. De acordo com as declarações do estilista Jay Birmingham ao site Real Simple, alguns tipos de cabelo necessitam de lavagens mais frequentes do que outros, pois cada cabelo tem características próprias.

Quais os tipos de cabelo que precisam de lavagem mais frequente?

Pessoas com cabelo fino, cabelo liso ou sem tratamentos, como a coloração, podem precisar de lavar o cabelo com mais frequência. A estilista Gregga Prothero explica que, nestes casos, “o óleo acumula-se no cabelo porque fios lisos não têm textura natural ou ondas que ajudem a distribuir a oleosidade. Além disso, a falta de coloração significa que o óleo não é absorvido pelos pigmentos do cabelo”. Quem tem problemas no couro cabeludo, como caspa ou seborreia, também pode precisar lavar o cabelo mais vezes.

Qual a frequência ideal para lavar o cabelo?

Embora algumas pessoas prefiram lavar o cabelo todos os dias, muitos cabeleireiros recomendam a lavagem a cada dois ou três dias. Lavar diariamente pode deixar o couro cabeludo oleoso e as pontas secas, provocando pontas duplas e quebra.

Se quiser reduzir a frequência, use champô seco nos dias de intervalo e aposte em penteados como coques ou fitas para disfarçar a oleosidade. Pó texturizante pode ajudar a absorver o óleo ao longo do dia. Escovar o cabelo com uma escova de cerdas de javali também ajuda a redistribuir os óleos para as pontas, mantendo o cabelo equilibrado.