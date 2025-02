Estará a lavar as suas cuecas corretamente? Provavelmente não

No dia a dia, as peças de roupa mais utilizadas são as íntimas, especialmente as cuecas, mas nem sempre é claro qual a melhor forma de as manter limpas e em bom estado.

Com alguns cuidados simples, é possível garantir uma lavagem eficaz sem danificar os tecidos. Para peças mais delicadas, como renda ou seda, a lavagem à mão é o método mais seguro, explicam os especialistas da marca de detergentes Persil.

O primeiro passo é encher um lavatório com água morna e adicionar um detergente específico para tecidos delicados. A roupa deve ficar de molho durante cerca de 30 minutos. Depois, é necessário mexer suavemente as peças, sem esfregar em excesso, para remover a sujidade sem danificar as fibras do tecido. O enxaguamento deve ser feito com cuidado para garantir que todo o detergente é removido. Por fim, as peças devem ser espremidas delicadamente, sem torcer, e colocadas a secar ao ar.

Já as peças de algodão ou fibras sintéticas podem ser lavadas na máquina, desde que sejam seguidas algumas recomendações. É essencial verificar a etiqueta da roupa para confirmar se pode ser lavada à máquina. Para proteger tecidos mais frágeis e evitar danos, o ideal é colocá-los num saco de lavagem. Deve ser escolhido um programa de roupa delicada e utilizado um detergente adequado.

A decisão de lavar a roupa interior separadamente depende de alguns fatores, como a quantidade de peças e a necessidade de uma higienização mais rigorosa. Se a roupa estiver muito suja, é preferível lavá-la separadamente. No entanto, se houver pouca roupa interior para lavar, pode ser vantajoso optar por um ciclo curto ou uma opção de “meia carga” na máquina, evitando desperdícios de água e energia.

Se já tem roupa interior mais gasta e que continua a dar uso, deve tomar a medida de as deitar fora. A roupa inteiror acumula sempre bactérias mesmo após lavagens. Saiba aqui o motivo de ter de fazer um 'refresh' ao seu armário.