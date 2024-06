Afinal, devemos ou não lavar sempre a roupa do avesso?

Muita roupa acaba por ser deitada fora prematuramente, na maioria das vezes devido ao desgaste dos tecidos, das cores ou dos estampados. Quando se lava a roupa de forma incorreta, ignorando as recomendações das etiquetas de lavagem, corre-se o risco de danificar as peças por falta de cuidados adequados.

Segundo a edição espanhola do Business Insider, um truque muito comum é lavar a roupa do avesso para que dure mais. Se pensarmos bem, faz sentido. Afinal, o interior das peças é que está em contacto com a pele, acumulando transpiração e desenvolvendo odores mais desagradáveis. Isto faz ainda mais sentido quando o exterior da peça não tem nódoas significativas.

Então, mas o que é melhor? Lavar a roupa do direito para que a parte mais exposta à sujidade do ambiente seja devidamente limpa? Ou lavar do avesso para proteger cores exteriores e combater a sujidade provocada pelo nosso próprio corpo?

De acordo com o Business Insider, lavar a roupa do avesso tem várias vantagens. Em primeiro lugar, ajuda a prevenir odores persistentes resultantes destes da transpiração e outros, especialmente no caso da roupa interior. Além disso, virar as peças evita o desgaste das cores exteriores. Qualquer estampado que a roupa tenha ficará protegido, não entrando em contacto direto com os produtos de lavagem, o que prolongará a sua vida útil.

Ao lavar a roupa desta forma, previne também o aparecimento de borbotos e estragos provocados por fechos (devem estar sempre fechados), botões ou velcro. O atrito não ocorrerá na parte exterior da peça.

Mas, não há bela sem senão. Embora existam muitas vantagens em lavar a roupa do avesso, também há inconvenientes. O primeiro ponto a ter em conta está relacionado com o tempo necessário para a tarefa. Lavar a roupa do avesso leva mais tempo, pois é necessário virar as peças duas vezes, no momento de as colocar na máquina de lavar e no momento de as dobrar.

Além disso, em peças com nódoas torna-se mais difícil ter bons resultados do avesso. Se tiver uma peça com uma nódoa grande, não se recomenda virá-la, pois não sairá completamente. Será necessário determinar quais as peças que podem ser viradas do avesso com base no seu estado de sujidade.

O Business Insider explica ainda que não existe uma lista de materiais que não devam ser lavados do avesso, mas desaconselha que vire do avesso as peças mais delicadas. Materiais como a seda, por exemplo, podem acabar por estragar-se totalmente.