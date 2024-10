Estes são os principais motivos para a roupa sair da máquina de lavar sem cheiro a lavado

O cheiro a roupa lavada é universalmente adorado. Não é à toa que facilmente encontramos velas e ambientadores com cheiro a algodão lavado no mercado. E mesmo que cada pessoa tenha a sua definição do que é um bom aroma nas peças – por isso é que encontramos tantas versões de detergentes, amaciadores e aromatizadores –, todos conseguimos identificar quando a roupa sai da máquina com um cheiro desagradável.

Com base no artigo do site Cleanipedia, vamos explicar o porquê de a roupa sair da máquina sem estar a cheirar a lavado e ainda partilhar algumas soluções para este problema.

Porque é que a roupa cheira mal mesmo depois de lavada?

Há dez possíveis razões para a sua roupa não sair cheirosa mesmo depois de todo um programa de lavagem, com detergente e amaciador.

1. A máquina de lavar roupa está suja

Não é porque lava a nossa roupa que a máquina de lavar não fica também suja. Há máquinas que com a utilização vão acumulando água, o que faz com que fiquem resíduos de calcário, bactérias e até bolor em algumas áreas do tambor e da porta.

Hoje em dia, muitas máquinas alertam para a necessidade de se limpar o tambor e os filtros. se já não o faz há muito tempo, talvez não seja má ideia perder uns minutos a esfregar o interior do tambor.

2. Não está a usar as corretas quantidades de detergente

Na hora de colocar o detergente na máquina, é daquelas pessoas que mede a quantidade certinha, ou põe a olho? colocar as quantidades incorretas de detergente – tanto a mais como a menos – pode estar a fazer com que a sua roupa cheire mal.

Quando colocamos detergente a mais, o que acontece é que ficam resíduos no tecido, fazendo com que possa acumular água e que surja bolor na roupa, que vai cheirar mal.

Por outro lado, quando se põe detergente a menos, as roupas não ficam realmente limpas.

Na hora de colocar o detergente, leia as indicações de quantidade do produto e use um copo medidor para garantir que não falha. Escolher um detergente aromático ou um amaciador vai garantir que a sua roupa cheire bem por mais tempo.

3. Está a encher demasiado a sua máquina de lavar roupa

Quando está a pôr roupa na máquina, tenha em atenção para não encher demasiado o tambor. As peças têm de se mexer para garantir que o detergente e água chega a todos os cantos e, para isso, é preciso espaço.

É fácil cair no erro de encher bem a máquina para lavar o máximo de roupa possível. Mas, no final do dia, este hábito pode estar a fazer mais mal do que bem.

4. Não coloca a secar suficientemente depressa

Se a sua roupa fica a cheirar a humidade mesmo depois de seca, o prolema poderá estar no tempo que a deixou fechada na máquina depois do ciclo de lavagem ter acabado.

Não caia no erro de pôr a máquina a lavar ogo de manhã se só a vai pôr a secar ao fim do dia. nesse caso, opte pelo fim diferido.

5. Humidade em excesso

Especialmente no inverno, sentimos que a roupa demora mais tempo a secar. Isto é porque há mais humidade no ar. O problema é que quanto mais tempo a roupa fica húmida, maior é a probabilidade de ficar a cheirar mal.

Veja as nossas dicas para fazer com que a roupa seque mais depressa mesmo dentro de casa.

6. Guardou as roupas quando ainda estavam húmidas

Às vezes caímos na tentação de retirar a roupa da corda e guardá-la quando ela está 90% seca. Isto pode parecer perfeitamente aceitável, mas vai deixar um cheiro desagradável na roupa.

Garanta que a roupa está completamente seca antes de a guardar no armário ou colocar no cesto de roupa para passar a ferro.

7. As roupas não têm espaço para “respirar”

A nossa roupa não é um ser vivo mas precisa de ar para não cheirar mal. Mesmo dentro dos armários, é essencial garantir que há circulação de ar. A melhor opção é pendurar a roupa em vez de a guardar em gavetas. Se isso não for possível, procure não encher as gavetas em demasia e dobre as peças corretamente para evitar amontoados.

8. As peças não são usadas há demasiado tempo

Foi atrás daquela peça que não usa há duas estações e quando a cheirou sentiu o tão odiado cheiro a mofo? isto é mais comum do que o que pode imaginar. As roupas fechadas em gavetas e armários começam a ganhar cheiro a humidade.

Antes de as usar, deixe-as ao sol e ao ar por umas horas para eliminar o cheiro. Veja outas formas simples de eliminar o cheiro a mofo da roupa rapidamente neste artigo.

9. Está a usar um programa de lavagem demasiado frio

Se já testou todas as dicas acima e sente que a sua roupa continua a sair da máquina com mau cheiro, então o problema talvez esteja no programa escolhido para lavar a roupa.

Usar a máquina com temperaturas baixas tem várias vantagens, desde não danificar os tecidos a poupar-se na fatura da eletricidade. No entanto, não é tão bom para tirar os maus cheiros.

Comece a olhar para as etiquetas das peças para perceber se suportam temperaturas maios elevadas e faça lavagens em ciclos, mas longos. Experimente também adicionar vinagre na lavagem já que este funciona como um desinfetante.

10. Experimente outro detergente

Por mais que goste do cheiro do seu detergente, se este não fica na roupa, não vale a pena continuar a insistir. Vá experimentando outros detergentes para perceber quais funcionam melhor com a sua máquina de lavar a roupa e com as peças.

Que roupas têm tendência a cheirar pior?

Qualquer tecido pode ficar a cheirar mal dependendo da lavagem, da utilização e da manutenção. Ainda assim, há materiais que têm mais tendência para ficar com maus odores do que outros. Fibras sintéticas, como poliéster ou nylon são mais propícias a maus cheiros, assim como a roupa usada para atividade física, já que pode acumular suor e bactérias.

Mas, atenção, mesmo as fibras naturais, como lã ou seda podem ficar com um cheiro desagradável se a manutenção não for feita corretamente.