Tem medo de encolher a roupa na máquina? Estes são os tecidos com que tem de ter cuidado

Não importa quão habituado se está com lavar a roupa, é normal que haja sempre uma ou outra peça que levante dúvidas na hora de se pôr na máquina. Há o risco de encolher e de estragar, e quando é uma peça querida, ninguém quer correr riscos. Por isso, a Siemens, explica que tecidos merecem mais cuidados e como se pode garantir que a roupa não encolhe no processo de lavagem.

Quais são os seus hábitos para lavar a roupa? Muitos de nós, dividimos as peças por cor e apesar de esse até poder ser um bom ponto de partida, há um passo ainda mais importante que não deve ser descurado: o de olhar para as etiquetas. Ainda assim, se não está com tempo para analisar etiquetas, uma boa regra é ter em conta os tipos de tecido.

As roupas podem ser feitas de três tipos de fibras diferentes (ou de uma junção destas): sintéticas, artificiais ou naturais. De acordo com a Siemens, as fibras sintéticas são fabricadas com produtos químicos; as artificiais são matérias-primas naturais que são submetidas a um processo de transformação; e as naturais são substâncias produzidas diretamente por plantas ou animais.

Que tecidos têm mais tendência para encolher?

O tipo de material é um bom indicativo se a peça corre o risco de encolher ou não. Veja os tecidos que parecem ser mais suscetíveis.

Viscose

A viscose é uma fibra artificial muito utilizada por ser versátil e por ter um toque semelhante ao algodão. A má notícia é que é considerada uma fibra delicada e, por isso, pode encolher na máquina. Para evitar o desfecho, o melhor é lavar num programa delicado, com temperaturas baixas e com centrifugação leve.

Linho

Da primeira vez que se lava linho é preciso ter cuidado, porque pode encolher. Esta fibra natural é sensível e deve ser lavada em água fria. Idealmente, use um saco específico. Também deve ter cuidado com a centrifugação porque também faz encolher as peças de linha.

A boa notícia é que depois da primeira lavagem, a probabilidade de encolher diminui substancialmente.

Poliéster

O poliéster é uma fibra sintética e não encolhe na lavagem. É um tecido resistente, que não fica enrugado e que é muito fácil de lavar. No entanto, não é muito transpirável.

Lyocell

O lyocell é uma fibra artificial, ainda que seja considerado um material ecológico que respeita o meio ambiente e é biodegradável. A parte boa é que não encolhe na máquina, nem fica enrugado.

Algodão

O algodão é das fibras naturais mais populares, cómodas e, claro, mais usadas. As peças de 100% de algodão podem encolher na máquina se não tiver cuidado. Mas se as lavar em água fria e usar um programa para algodão na máquina de secar, não terá problemas.

Peças que sejam mistura, especialmente com poliéster, não irão encolher, refere o site da Siemens.