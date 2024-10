Esqueça os 60 ou 90 graus. Eis a temperatura a que deve programar a máquina da roupa para matar ácaros e bactérias

A escolha da temperatura da água utilizada na máquina de lavar roupa pode desempenhar um papel crucial na eficácia da lavagem, mais ainda quando o objetivo é eliminar ácaros e bactérias. Embora os programas específicos que existem em todas as máquinas e que ajustam a limpeza ao tipo de tecido (roupa branca, desportivas ou delicadas, por exemplo), surgem muitas vezes dúvidas sobre qual a melhor temperatura para desinfetar eficazmente as peças de roupa.

Um especialista consultado pelo Instituto Nervi Lentini, em Itália, e citado pelo site espanahol El Economista, refere que "uma temperatura de 40 graus é suficiente para desinfetar eficazmente os tecidos, sempre e quando o ciclo de lavagem seja longo e se utilize o detergente adequado". O especialista refere-se especialmente à roupa de cama, que, devido ao uso contínuo, tende a acumular mais sujidade invisível.

Contrariando a crença comum de que lavar roupa a altas temperaturas é o método mais eficaz para eliminar germes, Chris Tattersall, diretor de uma empresa de têxteis de cama e especialista em sono, sugere que a lavagem a 40ºC é suficiente para obter excelentes resultados. Além de eliminar ácaros e bactérias, esta temperatura protege os tecidos, evitando que se desgastem rapidamente com sucessivas lavagens a temperaturas mais elevadas.

Além disso, a escolha de uma temperatura mais baixa, como os 40ºC, é uma opção mais sustentável, pois reduz o consumo de energia.

O tempo de duração do ciclo e o detergente utilizado são também cruciais. "A combinação de tempo e movimento mecânico da máquina de lavar é tão importante quanto a temperatura", salienta o especialista. Um ciclo prolongado permite que a água, o detergente e o movimento da máquina penetrem adequadamente nos tecidos, garantindo a remoção da sujidade.

Portanto, ao contrário do que se possa pensar, a chave para uma lavagem eficaz não reside na escolha da temperatura mais alta, mas sim na combinação de uma temperatura moderada com um ciclo de lavagem adequado e o uso correto do detergente.